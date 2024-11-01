Santana, la histórica marca española de todoterrenos que fue proveedor del Ejército y ahora vuelve a la vida de la mano de inversores chinos

Cuando se habla del automovilismo español, no se puede pasar por alto el nombre de Santana Motor. Durante décadas, esta marca especializada en la fabricación de 4x4 y todoterrenos fue todo un referente internacional, y sus modelos llenaron las calles de buena parte del mundo. De hecho, llegó a proveer al Ejército de Tierra de España, pero el paso del tiempo y los problemas económicos le llevaron a cerrar.
Buena noticia para Linares aunque solo sean planta de ensamblaje (lo cierto es que no sé como lo hacían con Suzuki antes)
El gran problema de los modelos chinos, un mes para recibir un recambio que viene en barco desde China.
Yo le veo otro, aunque más que un problema es ley de vida. Ahora mismo hay un montón de marcas chinas, casi más que del resto del mundo, en cinco años no va a quedar ni la mitad y en diez supongo que quedará un tercio con suerte (no digo nada raro, mira los grupos automovilísticos europeos)
El problema es que pasa si compras un coche de una marca que quiebre. Si la compra otra entiendo que mantiene el soporte, pero como quiebre, a ver a donde vas a por los repuestos.
A ver si es verdad y no termina como una planta donde monten los coches con piezas chinas, estilo LEGO.
A ver si lo entendemos.
cuando se desmanteló el tejido industrial español para poder entrar en la UE dejamos el sistema productivo en un estado, lo más que puede aspirar, a ensamblar.
Las partes que dan valor añadido, se hacen fuera, donde sigue existiendo un tejido industrial.
Linares es lo más parecido a Detroit en España, en cuanto a ciudad industrial que pierde su industria y parte de su población (hay menos habitantes que en 1960).