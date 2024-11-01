edición general
Santana, la histórica marca española de todoterrenos que fue proveedor del Ejército y ahora vuelve a la vida de la mano de inversores chinos

Cuando se habla del automovilismo español, no se puede pasar por alto el nombre de Santana Motor. Durante décadas, esta marca especializada en la fabricación de 4x4 y todoterrenos fue todo un referente internacional, y sus modelos llenaron las calles de buena parte del mundo. De hecho, llegó a proveer al Ejército de Tierra de España, pero el paso del tiempo y los problemas económicos le llevaron a cerrar.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Este mismo 2025, Santana Motors S.L., Zhengzhou Nissan y Anhui Coronet han anunciado una alianza para volver a producir todoterrenos en la planta de Linares

Buena noticia para Linares aunque solo sean planta de ensamblaje (lo cierto es que no sé como lo hacían con Suzuki antes)
Cehona #3 Cehona
#1 #2 Siempre mejor producir en España, lo que significa recambios en stock.
El gran problema de los modelos chinos, un mes para recibir un recambio que viene en barco desde China.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

El gran problema de los modelos chinos, un mes para recibir un recambio que viene en barco desde China.

Yo le veo otro, aunque más que un problema es ley de vida. Ahora mismo hay un montón de marcas chinas, casi más que del resto del mundo, en cinco años no va a quedar ni la mitad y en diez supongo que quedará un tercio con suerte (no digo nada raro, mira los grupos automovilísticos europeos)

El problema es que pasa si compras un coche de una marca que quiebre. Si la compra otra entiendo que mantiene el soporte, pero como quiebre, a ver a donde vas a por los repuestos.
Khadgar #2 Khadgar
Eduardo Blanco, CEO de Santana Motors, confirmó que en toda la fábrica solo habrá tres o cuatro expertos provenientes de China, pero que su único objetivo es enseñar.

A ver si es verdad y no termina como una planta donde monten los coches con piezas chinas, estilo LEGO.
WcPC #5 WcPC
#2 Enseñar a ensamblar las piezas de lego...
A ver si lo entendemos.
cuando se desmanteló el tejido industrial español para poder entrar en la UE dejamos el sistema productivo en un estado, lo más que puede aspirar, a ensamblar.
Las partes que dan valor añadido, se hacen fuera, donde sigue existiendo un tejido industrial.
Fumanchu #7 Fumanchu
#2 Hoy en día es prácticamente imposible no depender de China en mayor o menor medida para una fábrica, trabajé una un tiempo que presumía de producir cosmética local, pero la materia prima venía en un 80 por ciento de China, por no decir de otras empresas con las que trabajas, como imprentas o productores de envases, que están como tu, no producen producto intermedio solo producto final.
Tertuliano_equidistante #6 Tertuliano_equidistante
Si les funciona como Ebro… los veo por todas partes.
rojelio #8 rojelio
#6 Cierto. Cuando anunciaron los nuevos Ebro pensé que ni de casualidad iba a funcionar la marca, pero un año después se ven con bastante facilidad.
#9 encurtido
No sé si será cierto, pero había una leyenda negra terrible. Que al ser una empresa estatalizada los trabajadores tenían una ética laboral baja y durante la campaña de recogida de aceituna se pedían bajas por sistema.

Linares es lo más parecido a Detroit en España, en cuanto a ciudad industrial que pierde su industria y parte de su población (hay menos habitantes que en 1960).
