Sanitarios españoles en el delta del Mekong

Sanitarios españoles en el delta del Mekong

Durante la Guerra de Vietnam un grupo de sanitarios militares españoles participó en una misión humanitaria casi secreta. Bajo el régimen de Franco, España mantuvo una postura oficial de neutralidad, pero entre 1966 y 1971, medio centenar de médicos, enfermeros y personal sanitario militar viajó voluntariamente al delta del Mekong, en Vietnam del Sur, para prestar ayuda en hospitales de campaña y atender tanto a civiles como a combatientes de ambos bandos. Se desarrolló entre 1966 y 1971 en el delta del río Mekong, concretamente en la provincia

#1 Leclercia_adecarboxylata
En el delta del Mekong hay algunos microorganismos interesantes y únicos como Schistosoma mekongi o Plasmodium malariae (4a especie de malaria, que produce un cuadro larvado pero que se asocia con la 'fiebre de aguas negras' por la glomerulonefritis membranosa que produce la infección crónica), además de ser zona endémica de Burkholderia pseudomallei (causante de la melioidosis y pariente del muermo) y del virus Mayaro (que produce cuadros similares al dengue).

¿Esto le interesa a alguien? Probablemente no pero a mí sí.
#2 MoñecoTeDrapo
Los mejores váteres, los españoles. ¡Viva Roca! :-D
