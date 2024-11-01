Sanitarios españoles en el delta del Mekong

Durante la Guerra de Vietnam un grupo de sanitarios militares españoles participó en una misión humanitaria casi secreta. Bajo el régimen de Franco, España mantuvo una postura oficial de neutralidad, pero entre 1966 y 1971, medio centenar de médicos, enfermeros y personal sanitario militar viajó voluntariamente al delta del Mekong, en Vietnam del Sur, para prestar ayuda en hospitales de campaña y atender tanto a civiles como a combatientes de ambos bandos. Se desarrolló entre 1966 y 1971 en el delta del río Mekong, concretamente en la provincia