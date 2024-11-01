La Sanidad valenciana reclama 302 millones en liquidaciones a concesiones de Ribera Salud y Sanitas

La polémica por las concesiones privadas de los hospitales públicos valencianos con la gestión de sus áreas de salud regresó al parlamento valenciano, pero esta vez no fue de manos de los partidos de izquierdas que durante el Botànic revertieron la mayoría de ellos sino del propio Carlos Mazón. El presidente del PP aseguró que la Generalitat ha remitido liquidaciones pendientes a Ribera Salud y la concesionaria del hospital de Manises, es decir Sanitas, por un total de 302,2 millones de euros.