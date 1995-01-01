·
Sanidad publica en China
A los chinos no los verás en Quirón, ni maldita falta que hace. La salud en china es pública y de calidad.
sanidad
pública
china
politica
China ofrece un sistema de salud público universal, no obligatorio, q
ue cubre las necesidades médicas básicas de sus ciudadanos
. Para trabajadores urbanos(conforman una categoría individual), existe un plan de salud obligatorio financiado a través de impuestos al empleador y al empleado. Los demás residentes pueden inscribirse voluntariamente en el Seguro Médico Básico para Residentes Urbanos y Rurales, financiado principalmente por el gobierno central y los gobiernos locales mediante subvenciones a las primas individuales.
Los planes de seguro médico básico cubren atención hospitalaria (provincias y ciudades seleccionadas), atención primaria y especializada, medicamentos recetados, atención de salud mental, fisioterapia y atención de urgencia, al igual que medicina tradicional china.
Sin embargo, si se cobran copagos, deducibles, y existen topes de reembolso.
Existe la opción de afiliarse a sistemas privados de salud, los cuales son adquiridos normalmente por individuos con capacidad de pago y por empresas para sus trabajadores. Este cubre los costos de los copagos y deducibles del sistema público.
También ofrecen una cobertura más amplia e incluyen tratamientos de alto costo que se encuentran excluidos de la cobertura pública
.
internationalhealth.com/Sistema-de-Salud-y-Seguros-Medicos/China
Que esta mejorando si. Que es publico y de calidad no.
vicus.
La sanidad publica es más ágil, está mejor gestionada, es gratis y de calidad. Solo hay que invertir lo suficiente, no dejarla de lado para que la gente se vaya a la privada, como hacen todos los que gobiernan con política neoliberales.
Socialismo o barbarie.
Socialismo o barbarie.
yarkyark
#1 China ofrece un sistema de salud público universal, no obligatorio, q
ue cubre las necesidades médicas básicas de sus ciudadanos
. Para trabajadores urbanos(conforman una categoría individual), existe un plan de salud obligatorio financiado a través de impuestos al empleador y al empleado. Los demás residentes pueden inscribirse voluntariamente en el Seguro Médico Básico para Residentes Urbanos y Rurales, financiado principalmente por el gobierno central y los gobiernos locales
Ainhoa_96
Debo decirte que hay alguna exageración en todo esto. Y lo digo desde el conocimiento de haber vivido allí años.
La sanidad pública china
NO es gratuita
, o bien se tiene un seguro (hay muchos tipos, por ejemplo los funcionarios tienen uno) o bien se paga una tarifa establecida que es muy barata, para todo, desde ver al médico de cabecera, comprar medicamentos, ver al especialista, etc.
Lo cual me parece maravilloso, es lo que se llama el "
precio público
", es decir,…
10
K
120
obmultimedia
#10 La nuestra tampoco lo es por algo se nos descuenta si trabajamos cada mes una cuota para la Seguridad Social.
satchafunkilus
#11 la Sanidad en España no se paga solo con las cotizaciones, sino que también financia con otros impuestos.
Mataq
dónde la salud la proporciona el estado o donde es público/privada siempre existe un descuento a los trabajadores.
La diferencia está en la existencia o no de copago y el monto de ellos
Barney_77
Kantinero
A ver calamidad, una web que vende seguros privados que te va a decir sobre la salud publica, sea China o del Congo, que es una mierda
Por lo demás, chapó por la sanidad pública de China.
Poco hay que decir, no crees
Barney_77
#15 A ver chaval, te informas primero de algun sitio que no sea un puto short de YouTube, y luego si tienes que decirme algo me lo dices con educación. Se que no vas a hacer ni lo uno ni lo otro, pero te recomiendo que si quieres hablar de cualquier puta cosa te informes antes.
Kantinero
A ver de nuevo calamidad, que envío se esta tratando aqui?
Y me remites a
#10
y resulta que acaba con:
Por lo demás, chapó por la sanidad pública de China
, pero tampoco te gusta, desconozco tu edad, igual todavía eres un adolescente, en cualquier caso maduro aún no
txillo
Estais descubriendo que
NADA ES GRATIS
. Lo importante es que sea pública y cubra las necesidades de la gente sin importar los recursos económicos de cada persona.
txillo
y añado: Que bajo ningún concepto un servicio público esté supeditado a la rentabilidad o al beneficio de una empresa privada.
Ainhoa_96
Quizá no has entendido mi comentario, es evidente que me refiero a qué no es gratis "para los usuarios/pacientes".
Sí hay cosas gratis para los usuarios, en economía existen los
bienes públicos puros
y es archiconocido el problema del polizón (o freerider) que impide la provisión privada de bienes públicos por su no rivalidad ni exclusión, y por tanto son de uso gratuito.
Obviamente todo bien o servicio tiene un coste, salvo los llamados "bienes libres"
vicus.
Ok, este video viene a complementar lo que dices.
youtu.be/gyWLanbL4jk?si=P7QqRrF5d-GN5FV0
Kantinero
Yo le sumaría prevención, que seguro que también la ejercen
Acusas de mentira desde una web que vende seguros privados.....
Dr.Who
gratis no creo que sea...
vicus.
Treinta euros al año, vamos, creo que cuesta más aquí con lo del copago de los medicamentos.
salteado3
Pero pero pero... son Co-mu-nis-tas!!! ¡Mejor muerto que operado por un co-mu-nis-ta!
(Léase con voz del abuelo de los Simpson)
tierramar
Como la educación publica: que buscan que los jóvenes desarrollen todo su potencial, de modo que un porcentaje de ellos salen verdaderos genios, que impulsan el país.
Y además buscan que otros países se desarrollen, con la conciencia de que necesitamos todos los recursos humanos, no destruirlos como Occidente.
www.meneame.net/m/actualidad/estudiantes-latinoamerica-china-impulsan-
Tkachenko
me lo creo todo a pies juntillas ( que lo dice la wikipedia!).
P.d: sabías que los lamas, además de pederastas, eran esclavistas?
Tkachenko
El insoportable multicuentas nos sigue dando la brasa con sus agenda neoco-otanista-sionazi
pi3
China no tiene sanidad pública. Se paga todo o con copago, pero no hay sanidad Universal y gratuita como la entendemos en España
tierramar
Occidente estamos gobernados por psicopatas poco inteligentes, que sólo ven ganancias en la destrucción, la explotación del otro,...
Leclercia_adecarboxylata
China es el mejor país que existe.
yarkyark
Puyes vete para alli corriendo.
Expat_Guinea_Ecuatorial
Ve que seguro que te reciben con los brazos abiertos
ElenaCoures1
La sanidad pública es fantástica, pero no puedes buscar en el navegador "democracia"
"Vivan las cadenas!" que gritaban algunos
buronix
Te pasaria un enlace Chino o Ruso que te explique esto, pero lo tienes bloqueado desde Europa.
ElenaCoures1
Será porque en esos enlaces se habla de libertades, derechos humanos y democracia
Estoy segura que en esos enlaces que mencionas solo hay propaganda de mierda
Porque Winnie the Pooh es el adalid de los ciudadanos chinos; siempre protegiéndolos para que no se les ocurra pensar
Expat_Guinea_Ecuatorial
Lee esto, el regimen chino secuestro a un niño de 5 años, fue el preso politico mas joven del mundo
es.wikipedia.org/wiki/Panchen_Lama
No se sabe nada de el desde 1995
Barney_77
Mentira.
internationalhealth.com/Sistema-de-Salud-y-Seguros-Medicos/China
www.telecinco.es/noticias/internacional/sistema-sanitario-chino-ni-pub
