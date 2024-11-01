Sanidad ordena la retirada inmediata de esta conocida crema hidratante por riesgo para la salud

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada del mercado de varias líneas de cremas dermatológicas y protectoras. El organismo dependiente de Sanidad ha detectado una “posible contaminación” que podría provocar reacciones adversas en la piel. Se trata de tres lotes de pomada de la conocida marca MediHoney, que se prescribe como crema hidratante para pieles secas y sensibles o para proporcionar alivio ante irritaciones dermatológicas, grietas, sequedad o roces.
| etiquetas: medihoney , crema , retirada , riesgo salud , prim s.a
Crema dermatológica MediHoney, tubo de 50 g (referencia 597)
Crema protectora MediHoney, tubo de 50 g (referencia 582)
Crema protectora MediHoney, sobre de 2 g (referencia 800)
si pongo eso la tiran por microblogin. Siempre estamos igual
Edito para marcar la marca en negrita
Lo relevante es la información del lote retirado.
Pero bueno, cada uno verá.