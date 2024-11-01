edición general
Sanidad ordena la retirada inmediata de esta conocida crema hidratante por riesgo para la salud

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada del mercado de varias líneas de cremas dermatológicas y protectoras. El organismo dependiente de Sanidad ha detectado una “posible contaminación” que podría provocar reacciones adversas en la piel. Se trata de tres lotes de pomada de la conocida marca MediHoney, que se prescribe como crema hidratante para pieles secas y sensibles o para proporcionar alivio ante irritaciones dermatológicas, grietas, sequedad o roces.

6 comentarios
Pacman #1 Pacman
En noticia, estas son las cremas:
Crema dermatológica MediHoney, tubo de 50 g (referencia 597)
Crema protectora MediHoney, tubo de 50 g (referencia 582)
Crema protectora MediHoney, sobre de 2 g (referencia 800)
ehizabai #2 ehizabai
#0 #1 Qué te costaba poner esa información en la entradilla al menos. El puto clickbait.
Pacman #3 Pacman *
#2 pone la marca: medihoney
si pongo eso la tiran por microblogin. Siempre estamos igual

Edito para marcar la marca en negrita
ehizabai #4 ehizabai
#3 Poner en la entradilla la información de la noticia no es microblogging. Lo dice cuando te pide que pongas la entradilla: "Describe con fidelidad el contenido del enlace".
Pacman #5 Pacman
#4 "Se trata de tres lotes de pomada de la conocida marca MediHoney, que se prescribe como crema hidratante para pieles secas y sensibles"

:-|
ehizabai #6 ehizabai
#5 Sabes perfectamente que lo relevante no es la función de la crema. Podrían haber puesto hasta que es de color blanco, ya que estamos.
Lo relevante es la información del lote retirado.
Pero bueno, cada uno verá.
