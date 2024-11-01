Sanidad ordena la retirada inmediata de esta conocida crema hidratante por riesgo para la salud

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada del mercado de varias líneas de cremas dermatológicas y protectoras. El organismo dependiente de Sanidad ha detectado una “posible contaminación” que podría provocar reacciones adversas en la piel. Se trata de tres lotes de pomada de la conocida marca MediHoney, que se prescribe como crema hidratante para pieles secas y sensibles o para proporcionar alivio ante irritaciones dermatológicas, grietas, sequedad o roces.