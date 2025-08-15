Sanidad halla restos fecales en esta concurrida playa de Llanes y la cierra al baño durante todo el fin de semana

La playa de Poo, en el concejo de Llanes, permanece cerrada al baño desde la tarde de este jueves por la presencia de restos fecales. Varios usuarios han señalado a este periódico su temor a que, además del agua, esté también contaminada la arena de la playa de Poo, ante la posibilidad de que hayan quedado restos fecales en ella al bajar la marea. Varias fuentes han indicado que los vertidos fecales proceden de un fallo en una depuradora cercana: "No da abasto por la cantidad de gente que hay en la zona"