Sanidad halla restos fecales en esta concurrida playa de Llanes y la cierra al baño durante todo el fin de semana

La playa de Poo, en el concejo de Llanes, permanece cerrada al baño desde la tarde de este jueves por la presencia de restos fecales. Varios usuarios han señalado a este periódico su temor a que, además del agua, esté también contaminada la arena de la playa de Poo, ante la posibilidad de que hayan quedado restos fecales en ella al bajar la marea. Varias fuentes han indicado que los vertidos fecales proceden de un fallo en una depuradora cercana: "No da abasto por la cantidad de gente que hay en la zona"

| etiquetas: restos fecales , llanes , poo , asturias , depuradora , contaminación
felpeyu2 #1 felpeyu2
Ya lo dice por algo su propio nombre: playa de poo...

Por cierto, no es algo nuevo, ya pasó otros años:

www.meneame.net/story/playa-poo-llanes-no-apta-bano
jonolulu #5 jonolulu
Varias fuentes han indicado que los vertidos fecales proceden de un fallo en una depuradora cercana: "No da abasto por la cantidad de gente que hay en la zona"

Consecuencias del turismo sin límites
Khadgar #3 Khadgar
A tomar por culo el plan de fin de semana.
nemeame #4 nemeame
Que pena que hayan cerrado la playa, seguro que había mucha gente deseando poder bañarse entre cacas flotando en el agua
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
estais haciendo demasiado popo
