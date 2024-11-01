edición general
16 meneos
38 clics
Sanidad detecta un nuevo caso sospechoso de hantavirus en Alicante

Sanidad detecta un nuevo caso sospechoso de hantavirus en Alicante

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado de que actualmente se ha activado el protocolo pertinente tras detectar un caso sospechoso de hantavirus en Alicante. Se trata de una persona que viajó hace semanas en el mismo avión que una de las personas infectadas. El caso sospechoso ha presentado síntomas compatibles, pero actualmente se está evaluando si sufre la infección o no.

| etiquetas: sanidad , sospechoso , hantavirus , alicante , caso , nuevo
13 3 2 K 102 actualidad
6 comentarios
13 3 2 K 102 actualidad
#1 DotorMaster
Hola, soy Frijol y tengo un mensaje para Pedro Sánchez: Si adoptas medidas contra la nueva amenaza sanitaria estarás violando libertades individuales de los ciudadanos; si no actúas inmediatamente estarás siendo un irresponsable que no hace nada. Tú eliges.
13 K 155
sotillo #5 sotillo
#1 Tratándose del pp puede criticar las dos cosas a la vez o el comodín “ De no se informó a tiempo “
0 K 11
Lamantua #3 Lamantua *
Pero pero pero si no es peligroso. :troll:
P. D. Los voceros hsn sacado la artillería pesada a remover consciencias para que no rechiste ni dios.
0 K 7
#6 sisi *
#3 Lo és. Pero el periode de contagio muy corto (e intenso)y los sintomas evidentes, lo que hace que sea facil de detectar y contener.
Un poco como el Ebola, es tan mortal y peligroso que nadie se lo toma a broma ni va diciendo que es una gripecilla
0 K 10
#2 Samaritan
Se habrá atragantado con una almendrita.
0 K 6

menéame