Sanidad detecta un nuevo caso sospechoso de hantavirus en Alicante

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado de que actualmente se ha activado el protocolo pertinente tras detectar un caso sospechoso de hantavirus en Alicante. Se trata de una persona que viajó hace semanas en el mismo avión que una de las personas infectadas. El caso sospechoso ha presentado síntomas compatibles, pero actualmente se está evaluando si sufre la infección o no.
P. D. Los voceros hsn sacado la artillería pesada a remover consciencias para que no rechiste ni dios.
Un poco como el Ebola, es tan mortal y peligroso que nadie se lo toma a broma ni va diciendo que es una gripecilla