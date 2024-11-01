edición general
Sangre en la piscina: el partido más violento de la historia de los Juegos Olímpicos

La tensión por la invasión soviética para sofocar la revolución húngara de 1956 terminó trasladándose a la piscina de waterpolo de los Juegos de Melbourne

