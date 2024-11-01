edición general
Sandra Barneda: "Me dolió que Pablo Motos dijese que es muy difícil competir contra la pornografía"  

Uno de los realities más seguidos y comentados regresa a la pequeña pantalla. La Isla de las Tentaciones regresa vuelve el próximo lunes, 3 de noviembre, con su novena temporada y promete ser una edición "delirante". Además de las novedades que trae consigo el formato, las que afectan a su emisión. El programa arrancará a las 21:45 horas, enfrentándose así a El Hormiguero y a La Revuelta. Ambos formatos se han pronunciado sobre el exitoso programa de Mediaset, aunque unos de una forma más afortunada que otra.................

#3 doppel *
hay que abolir los programas de cotilleos y de puterios, públicos
#5 Nexus10
Lo de Agamenon y su porquero.
frg #7 frg
#5 ¿Argamenon es Broncano y el porquero Motos? Me gusta tu estilo :-D
pepel #4 pepel
Tú misma has caído en la contradicción de hablar de "12 meses, 12 causas", y presentar los programas que te adjudica mediaset.
skaworld #2 skaworld
Indirectamente.... no esta diciendo que los espectadores del hormiguero a la minima que les des algo de carne se la sacan y se la sacuden como alimañas?

Amos no soy yo quien de discutirle algo a tan noble experto en comunicacion pero... me parece una apuesta arriesgada por la honestidad xD
#1 kobofen
Pues claro. Por eso que la inteligencia artificial no acaba de arrancar. Tienen capado el porno.
Khadgar #6 Khadgar *
#1 Será que no estás utilizando la IA correcta. :troll:
Kmisetas #8 Kmisetas
Notición, nunca defrauda el panfleto del Plural.
