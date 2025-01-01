edición general
6 meneos
3 clics

Sanders proyecta una Ley para revertir los recortes hechos por Trump y Musk a la Seguridad Social [en]

El senador Bernie Sanders, miembro del Subcomité del Senado sobre Seguridad Social, Pensiones y Política Familiar, ha anunciado que presentará una ley que denomina Keep Billionaires Out of Social Security Act (Ley para mantener a los multimillonarios fuera de la Seguridad Social). Sanders afirma que Trump, desde su llegada a la Casa Blanca, ha trabajado con Elon Musk, el hombre más rico del mundo, para desmantelar la Seguridad Social y socavar la confianza de los ciudadanos en ella.

| etiquetas: política estadounidense , keep billionaires out of social security act
5 1 0 K 78 actualidad
2 comentarios
5 1 0 K 78 actualidad
azathothruna #1 azathothruna
Me pregunto como reaccionaran los gringos cuando este tio caiga por las escaleras o algo.
Se daran cuenta muy tarde que fue la ultima chance de salvarse de una caida meteorica?
O seguiran con la burra-ursula al trigo de "socialismo malo"?
1 K 33
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Zero chance. Un hombre que ha recibido tantas zancadillas desde su propio partido, hace pensar que no son pocos los Demócratas que prefieran a trump, antes que a este peligroso socialista que busca subirles los impuestos.
1 K 25

menéame