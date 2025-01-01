Sanders proyecta una Ley para revertir los recortes hechos por Trump y Musk a la Seguridad Social [en]

El senador Bernie Sanders, miembro del Subcomité del Senado sobre Seguridad Social, Pensiones y Política Familiar, ha anunciado que presentará una ley que denomina Keep Billionaires Out of Social Security Act (Ley para mantener a los multimillonarios fuera de la Seguridad Social). Sanders afirma que Trump, desde su llegada a la Casa Blanca, ha trabajado con Elon Musk, el hombre más rico del mundo, para desmantelar la Seguridad Social y socavar la confianza de los ciudadanos en ella.