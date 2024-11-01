Las sanciones de Trump contra un experto en derechos humanos de la ONU muestran que la libertad de expresión está muriendo [Eng]

Somos profesores universitarios norteamericanos y abogados de derechos humanos que enseñan, escriben y hablan sobre los derechos humanos de las personas en todo el mundo, incluidos los palestinos que viven en la Cisjordania ocupada y Gaza. En un país que pretende valorar la democracia y los derechos humanos, nunca imaginamos que podríamos enfrentar sanciones civiles o encarcelamiento por nuestro trabajo.
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Nos hemos acostumbrado a una censura autoimpuesta cuando el asesino es Israel hasta que llegará el día en que Israel se de cuenta de que está desnudo como en el cuento del Traje nuevo del Emperador y entonces no tendrán con que taparse las vergüenzas.