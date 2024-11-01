Las sanciones de Trump contra un experto en derechos humanos de la ONU muestran que la libertad de expresión está muriendo [Eng]

Somos profesores universitarios norteamericanos y abogados de derechos humanos que enseñan, escriben y hablan sobre los derechos humanos de las personas en todo el mundo, incluidos los palestinos que viven en la Cisjordania ocupada y Gaza. En un país que pretende valorar la democracia y los derechos humanos, nunca imaginamos que podríamos enfrentar sanciones civiles o encarcelamiento por nuestro trabajo.