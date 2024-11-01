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Las sanciones de Trump contra un experto en derechos humanos de la ONU muestran que la libertad de expresión está muriendo [Eng]

Las sanciones de Trump contra un experto en derechos humanos de la ONU muestran que la libertad de expresión está muriendo [Eng]

Somos profesores universitarios norteamericanos y abogados de derechos humanos que enseñan, escriben y hablan sobre los derechos humanos de las personas en todo el mundo, incluidos los palestinos que viven en la Cisjordania ocupada y Gaza. En un país que pretende valorar la democracia y los derechos humanos, nunca imaginamos que podríamos enfrentar sanciones civiles o encarcelamiento por nuestro trabajo.

| etiquetas: libertad de expresión , trump , onu , sanciones , ddhh , albanesa , gaza
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3 comentarios
8 2 0 K 113 actualidad
Inutil #3 Inutil
no está muriendo, la están matando
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#2 soberao *
En los medios de comunicación no hay periodistas hay censores, por eso asesinar a niños se consiente si el asesino es Israel, reventar hospitales se consiente si el asesino es Israel y bombardear una zona previamente bombardeada cuando están los equipps de rescate, las ambulancias, los voluntarios rescatando heridos de los escombros para maximizar las victimas y centrar tu objetivo en sanitarios y equipos de rescate tampoco es un crimen de guerra si el asesino es Israel.
Nos hemos acostumbrado a una censura autoimpuesta cuando el asesino es Israel hasta que llegará el día en que Israel se de cuenta de que está desnudo como en el cuento del Traje nuevo del Emperador y entonces no tendrán con que taparse las vergüenzas.
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efectogamonal #1 efectogamonal
Nos están cortando las alas de nuestra libertad en todos los sentidos, asín de soslayo, pa que no nos percatemos y sigamos transiciones y bien calladitos hasta perderla del todo {0x1f525}
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menéame