Las sanciones a Rusia mantienen en tierra los helicópteros clave contra los incendios

Las sanciones a Rusia mantienen en tierra los helicópteros clave contra los incendios

La pasada de 2024 fue la primera en la que los Kamov se ausentaron de los grandes incendios debido a los problemas técnicos y burocráticos que suponen las sanciones impuestas por la UE a la empresa rusa fabricante de las aeronaves. Sin técnicos rusos que puedan reparar los helicópteros y sin suministro de piezas de repuesto, estos aparatos cruciales en la lucha contra el fuego están paralizados en tierra u operando en otros países.

Ainhoa_96
A ver si a la próxima compramos helicópteros Airbus :roll: casi debería ser por ley.
Elanarkadeloshuevos
#2 ¿Que pasa? ¿Te dan comisión? :troll:
Leon_Bocanegra
#2 mejor comprar helicópteros israelís, así no tendremos problemas por las sanciones.
wai
#2 Igual cuando se compraron algunos kamov Airbus ni existía.
Atusateelpelo
#2 Del articulo: "«Los helicópteros tipo Superpuma, del fabricante Airbus, si bien pueden transportar personal a diferencia del Kamov,tienen una capacidad de carga sensiblemente inferior, especialmente en condiciones de temperatura y altitud elevadas, asícomo una menor maniobrabilidad y un precio sensiblemente superior», describe el Ministerio."
freenetico
#2 La efectividad de un Kamov en un incendio queda fuera de duda. Los superpuma y otros están limitados estos dias. Una descarga de un Kamov apaga un frente de cientos de metros
Sacronte
#11 Aquí uno descargando en Jubrique en 2021.  media
javibaz
#2 ¿No es preferible comprar los mejores y no unos peores pero con denominación de origen?
HeilHynkel
Que le pongan a Ursula, a Macrón y al alemán el gorro de Doraemon y que vayan con un caldero de agua a apagar los fuegos.
Leon_Bocanegra
The Objetive, Bulo.
Sacronte
#6 El año pasado ya salió el tema de los Kamov, no es bulo, pero evidentemente no es la razón principal ni de lejos por la que no se pueden apagar los fuegos. Otra cosa es que el ojete quiera dar a entender eso de manera sibilina.
Leon_Bocanegra
#13 ah no, eso lo he puesto antes de leer la noticia.


www.meneame.net/search?q=Objetive+bulo&w=comments&h=&o=dat
Sacronte
#14 Ah si, por norma general lo es. Pero este articulo lo he visto bastante correcto
Pixmac
Precisamente no parecen nuevos. Deberían cambiarlos por otros más recientes y que no sean rusos. La solución es sencilla.
valandildeandunie
No se podía saber, la escoria de El Ojete lamiéndole los huevos a Rusia.

Y tampoco se podía saber que los subseres de siempre iban a seguir la estela de esta basura.
Sacronte
#4 Lamiendo los huevos? Pero si esto pasa pasa, que no se pueden comprar piezas para reparar y los helicópteros no pueden volar. Mira que el ojete es un puto panfleto ultraderechista pero esto es totalmente cierto.
Priorat
Ps medios de ultraderecha, como siempre, tergiversando a favor de Rusia, su aliado.
Sacronte
Así me gusta, inmolándonos en nombre de EEUU y la UE
Abril_2025
Ya, el problema no es que casi cuarenta empresas privadas fallaran al hacer su trabajo de prevención y que varias comunidades autónomas bajaran el presupuesto antiincendios y no ejecutaran el presupuesto aprobado.

El problema es que hay ocho helicópteros sin mantenimiento.

¿La extrema derecha no descansa en sus tonterías? Ya han visto al ejercito de EEUU arrodillándose (literalmente) ante Putin , ¿Tienen que seguir dando la brasa?
