Las sanciones a Rusia mantienen en tierra los helicópteros clave contra los incendios

La pasada de 2024 fue la primera en la que los Kamov se ausentaron de los grandes incendios debido a los problemas técnicos y burocráticos que suponen las sanciones impuestas por la UE a la empresa rusa fabricante de las aeronaves. Sin técnicos rusos que puedan reparar los helicópteros y sin suministro de piezas de repuesto, estos aparatos cruciales en la lucha contra el fuego están paralizados en tierra u operando en otros países.
www.meneame.net/search?q=Objetive+bulo&w=comments&h=&o=dat
Y tampoco se podía saber que los subseres de siempre iban a seguir la estela de esta basura.
El problema es que hay ocho helicópteros sin mantenimiento.
¿La extrema derecha no descansa en sus tonterías? Ya han visto al ejercito de EEUU arrodillándose (literalmente) ante Putin , ¿Tienen que seguir dando la brasa?