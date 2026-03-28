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Sanciones por comida caducada seis meses antes, falta de personal o suciedad en las residencias público-privadas del Madrid de Ayuso

Sanciones por comida caducada seis meses antes, falta de personal o suciedad en las residencias público-privadas del Madrid de Ayuso

Los más de 865.000 euros en multas desde 2019 ejemplifican los retos de un sistema al que la Comunidad quiere añadir ahora 40 nuevos centros en colaboración público-privada

| etiquetas: residencias , público-privada , multas
15 6 1 K 229 Madriléame
3 comentarios
15 6 1 K 229 Madriléame
Aokromes #1 Aokromes
la colaboracion publico privada que funciona :troll:
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josde #2 josde
Nada nuevo estando Ayudo por medio,
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ochoceros #3 ochoceros *
Colaboración público-privada para esta gente es regalar servicios esenciales a empresas privadas y asegurarles los beneficios con dinero público a través de contratos blindados, opacos y con condiciones leoninas que siempre barren el beneficio hacia la empresa privada.

Por ejemplo, en Cantabria (también el PP, por supuesto): El hospital privado Santa Clotilde tiene garantizada el 99% de la financiación pública aunque incumpla los objetivos de la privatización.
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