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Sancionan a un comercio de Sarriguren por vender cigarrillos electrónicos con nicotina a niños de entre 9 y 11 años

Sancionan a un comercio de Sarriguren por vender cigarrillos electrónicos con nicotina a niños de entre 9 y 11 años

La Policía Local del Valle de Egüés incauta 55 vapeadores en un local sin licencia tras la alerta de un colegio y varias familias de la zona.

| etiquetas: sancionan , sarriguren , vender , cigarrillos electrónicos , niños , 9 y 11 año
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2 comentarios
7 0 0 K 76 actualidad
sat #2 sat *
Es mejor venderles Ducados sin boquilla, que se hagan hombres pronto.
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#1 hackerman
Podría ser peor podrían ser de entre 6 y 11
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menéame