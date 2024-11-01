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Sancionan a un comercio de Sarriguren por vender cigarrillos electrónicos con nicotina a niños de entre 9 y 11 años
La Policía Local del Valle de Egüés incauta 55 vapeadores en un local sin licencia tras la alerta de un colegio y varias familias de la zona.
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#2
sat
*
Es mejor venderles Ducados sin boquilla, que se hagan hombres pronto.
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#1
hackerman
Podría ser peor podrían ser de entre 6 y 11
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menéame
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