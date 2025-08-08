edición general
Sancionado un conductor de un Porsche por circular a 321 km/h en una autopista alemana

| etiquetas: porsche , alemania , radar
22 comentarios
alfema #4 alfema
900€, barata le sale la multa, debería ser proporcional a ingresos, verías tu las risas.
#5 SHC_1987
#4 Sería más gracioso que si fuera proporcional a ingresos, le tocara pagar 5 €, porque no tenga ningún ingreso :troll:
alfema #6 alfema
#5 hombre, se entiende que la multa tendría un mínimo y de ahí para arriba, aunque teniendo un Panamera dudo mucho que no tenga ingresos.
#7 SHC_1987
#6 Está muy bien eso de asumir que el panamera sea suyo, o que ni tan siquiera esté a su nombre, yo sin ir más lejos, mi coche no está a mi nombre, sino de mi empresa...
cabobronson #12 cabobronson
#7 las fotos, en Alemania, las hacen de frente, con la cara bien definida
wachington #10 wachington
#6 Hay más de un empresaurio en España que no tiene nada a su nombre porqué es insolvente
Dragstat #11 Dragstat
#6 tendrá todo a nombre de testaferros, empresas pantallas y estará viviendo de ayudas públicas xD
#15 Beltza01
#11 Conocí a uno que tenía casa de protección oficial y una persona que le hacía todo lo de la casa.
calde #2 calde
"El límite en ese tramo era de 120 km/h, por lo que el conductor superó la velocidad permitida en 200 km/h. Según ha detallado la policía en declaraciones recogidas por el medio francés Le Parisien, el infractor tendrá que afrontar una multa de 900 euros, la retirada de dos puntos en el permiso de conducir y la suspensión de la licencia durante tres meses."

:shit:
Tertuliano_equidistante #19 Tertuliano_equidistante
#2 Si que sale barato ser plusmarquista :take:
#20 Tiranoc
#2 Igualito que aquí. Un pavo que se puede permitir ese coche con una sanción de 900 € ... lo mismo no duerme esta noche.
Imag0 #17 Imag0
Quien tiene un Panamera y va a 321 km/h le sudan los cojones los 900€ y los 2 puntos de carnet... deberían incautarle el coche.
Atusateelpelo #18 Atusateelpelo
#16 A esa velocidad quedaria antes sin gasofa. :-P
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo *
Tambien en el articulo: "Ese mismo día y en esa misma carretera, aunque a la altura de Berlín oeste, fue ‘cazado’ por los agentes un motorista que circulaba a 320 kilómetros por hora en un tramo de 200 kilómetros."
#16 Beltza01
#9 Un tramo bien largo. Menos de 40 minutos si aguanta la media.
Tertuliano_equidistante #21 Tertuliano_equidistante
#9 Menudo pringao, le levantaron el récord por 1km/h el mismo día xD
D303 #22 D303 *
Esta es la noticia de cada seis meses, el record de velocidad en una Autobanh, pero como este récord creo que no hay ninguno.
Bugatti Chiron 417 km/h
www.caranddriver.com/es/coches/planeta-motor/a38857756/alemania-conden
#1 cocococo *
Que yo sepa en Alemania no hay límite de velocidad en las autopistas... si es que no hay un límite de velocidad temporal establecido por alguna causa justificada.

youtu.be/hyC_0x8wruA?list=RDhyC_0x8wruA
#3 Meloncio
#1 Eso de que no hay limite, es solo en unos pocos tramos.
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#1 #3
Del articulo:

"En el sistema de autopistas de Alemania, conocidas como “Autobahn”, ciertos tramos gozan de fama a nivel mundial porque no tienen un límite de velocidad impuesto por la ley. De los cerca de 13.000 kilómetros de que componen la red, aproximadamente el 65% del total de estas autopistas no establece un tope máximo de velocidad,"
#14 Beltza01
#8 Déjalo. Si no hay obras, hay atascos o la grúa recogiendo algún vehículo averiado.
#13 Beltza01
#3 Siempre que la señalización no indique lo contrario. Normalmente paneles luminosos.
