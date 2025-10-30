Sánchez matricula a su hija en una universidad privada y católica que su propio Gobierno podría cerrar en 2028

Pedro Sánchez ha matriculado a su hija menor, Carlota Sánchez Gómez, de 18 años, en ESIC University, una universidad privada católica ubicada en Pozuelo de Alarcón (Madrid). La decisión coincide con la ofensiva legislativa del propio Gobierno contra este tipo de centros. El propio Sánchez se refirió a estos centros el pasado 31 de marzo como "chiringuitos educativos" que funcionan como "una máquina expendedora de títulos" a los que había que poner fin. El grado cuesta 12.900 euros al año y dura cinco años, según la web de ESIC University.