Sánchez matricula a su hija en una universidad privada y católica que su propio Gobierno podría cerrar en 2028

Pedro Sánchez ha matriculado a su hija menor, Carlota Sánchez Gómez, de 18 años, en ESIC University, una universidad privada católica ubicada en Pozuelo de Alarcón (Madrid). La decisión coincide con la ofensiva legislativa del propio Gobierno contra este tipo de centros. El propio Sánchez se refirió a estos centros el pasado 31 de marzo como "chiringuitos educativos" que funcionan como "una máquina expendedora de títulos" a los que había que poner fin. El grado cuesta 12.900 euros al año y dura cinco años, según la web de ESIC University.

En fin, luego nos echamos las manos a la cabeza con el deterioro de la sanidad y la educación pública
jajajaja, mirad las gafas , jajajaaj, las gafas ....

Ser votante del PSOE hoy en día es poco menos que reconocer que eres retrasado mental
Pues eso te está indicando no lo van a cerrar
La ha elegido por ser un centro educativo por proximidad domiciliaria, un centro cercano al hogar para facilitar la logística diaria y reducir tiempos de desplazamiento.
Antes de irse a La Moncloa, vivían en Pozuelo de Alarcón y según Feijóo y Abascal, tiene los días contados.
Teniendo en cuenta que la Quironesa ha desguazado la universidad pública madrileña, no deja a los madrileños otro remedio, hasta que consigamos expulsarlos y recuperar lo perdido.
El español, sujetando los cubatas que no sujeta el inmundo desde el 2015.
