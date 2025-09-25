edición general
Sánchez: "Israel está más aislado, es más inseguro y quizá ese sea el plan de Netanyahu: crear una amenaza que podría explicar lo que está haciendo en Gaza"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que Israel hoy está "más aislado y más inseguro", y que puede que ese sea el plan del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "Crear una amenaza de inseguridad dentro de la sociedad israelí que podría explicar lo que está haciendo no solo con Gaza, sino con Cisjordania. Y esto es algo que no podemos aceptar", ha dicho.

Israel es el pueblo elegido y para conseguir unirse y conseguir los mejores resultados hacia su propia hegemonía deben poner a todo el mundo en su contra. Deben hacer los mayores aberraciones y que todos colaboren: matar niños. Así nadie puede escapar. Desde entonces están ellos contra el mundo y por tanto más les vale darlo todo. ese es el objetivo.
Israel tiene 4 hijos por mujer, expulsan de la sociedad a las que tienen menos... Piensan conquistar el mundo y este es el primer paso.
Yo puedo aceptarlo perfectamente. Me parece estupendo que Israel se sienta aislado e inseguro. Y la opinión de los israelíes, en su mayoría, básicamente me suda la polla ya.
#5 No sé quiénes son esos de la money, pero creo que está claro que España debería tender lazos con los BRICS si quiere sobrevivir a la caída del imperio. Las interconexiones con los USA de España y el resto de Europa pueden ser definitivas cuando caiga.

Pensar que se puede derrumbar la economía yankee sin que afecte a la española me parece un exceso de optimismo. Con el nivel de vasallaje que hay, antes saquean y hunden Europa que caen ellos, como de hecho ya están haciendo.

Igual en Latinoamérica lo llevan mejor, no sé.
#6 Yo creo que ya hay lazos de unión bajo cuerda, sobre todo con Hispanoamerica, más que nada por la lengua y lazos históricos.

Otra cosa es de lo que nos enteramos.
En cuanto caiga la economía de EEUU, y puede ocurrir, Israel tiene los días contados.
#3 la movida es que en cuanto caiga la economía de EEUU, las repercusiones nos van a dejar temblando a todos los demás. Si no, por lo que a mí respecta podría irse a la mierda cuanto antes y dejar un cadáver humeante
#4 Bueno, bueno, eso dicen los muy listos de La Money... pero, ya se verá.
