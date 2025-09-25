Sánchez: "Israel está más aislado, es más inseguro y quizá ese sea el plan de Netanyahu: crear una amenaza que podría explicar lo que está haciendo en Gaza"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que Israel hoy está "más aislado y más inseguro", y que puede que ese sea el plan del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "Crear una amenaza de inseguridad dentro de la sociedad israelí que podría explicar lo que está haciendo no solo con Gaza, sino con Cisjordania. Y esto es algo que no podemos aceptar", ha dicho.
Israel tiene 4 hijos por mujer, expulsan de la sociedad a las que tienen menos... Piensan conquistar el mundo y este es el primer paso.
Pensar que se puede derrumbar la economía yankee sin que afecte a la española me parece un exceso de optimismo. Con el nivel de vasallaje que hay, antes saquean y hunden Europa que caen ellos, como de hecho ya están haciendo.
Igual en Latinoamérica lo llevan mejor, no sé.
Otra cosa es de lo que nos enteramos.