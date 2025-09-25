Sánchez: "Israel está más aislado, es más inseguro y quizá ese sea el plan de Netanyahu: crear una amenaza que podría explicar lo que está haciendo en Gaza"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que Israel hoy está "más aislado y más inseguro", y que puede que ese sea el plan del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "Crear una amenaza de inseguridad dentro de la sociedad israelí que podría explicar lo que está haciendo no solo con Gaza, sino con Cisjordania. Y esto es algo que no podemos aceptar", ha dicho.