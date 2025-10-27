edición general
10 meneos
51 clics
Sánchez se harta de la ministra de Vivienda y se plantea sustituirla por Leire Iglesias, directora general del Sepes

Sánchez se harta de la ministra de Vivienda y se plantea sustituirla por Leire Iglesias, directora general del Sepes

En el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es un secreto a voces que su titular hace meses que dejó de contar con el favor de Pedro Sánchez. «La presión que sufre ella y sufrimos todos es enorme porque la preocupación de los españoles va en aumento y los avances son prácticamente imperceptibles», se desahogan sus funcionarios cuando se les da la oportunidad de hablar. Y algunos se atreven a adelantar a El Debate lo que puede estar al caer: la sustitución de Isabel Rodríguez por Leire Iglesias, actual directora general del Sepes, la entidad es

| etiquetas: vivienda , pedro sánchez , psoe
8 2 6 K 38 actualidad
9 comentarios
8 2 6 K 38 actualidad
#1 hokkien *
Ya tardan. Pero que pongan a alguien que sepa de qué va y que represente los intereses de la mayoría de la sociedad.
3 K 37
Mala #5 Mala *
#1 Da igual que cambie de ministra siete veces. Lo que tiene que cambiar es el modo de enfocar la falta de oferta. Castigar y demonizar al pequeño propietario no es la solución. Siempre hubo vivienda gracias a él. Pretender que el pequño propietario cargue con las obligaciones del estado no es de recibo.
2 K 25
#4 IngridPared
Aardo en deseos de saber qué vendrá después de las Kelifinders y el vídeo de los señores compartiendo casa.
1 K 23
Macadam #3 Macadam
Eldebate, ese medio
0 K 17
ChingPangZe #6 ChingPangZe
La verdad es que me parece un poco infantil pensar que el resultado del estado de la vivienda responde a la "inoperancia" de una ministra y no a una serie de valores e intereses a alto nivel del partido. Al PSOE no le ha interesado nunca mas el bienestar del populacho en temas de vivienda que el bienestar de las empresas del sector inmobiliario.
1 K 17
g3_g3 #2 g3_g3
Tanta inutilidad no se puede soportar.
0 K 11
#7 Vespas
Que pongan a alguien que de verdad pueda, quiera y se deje la piel por hacer algo. Tengo mis dudas de si en el PSOE hay alguien que entre en esa categoría. Ojalá me muestren lo equivocado que estoy.
0 K 7
Olepoint #9 Olepoint
Cuando el político o política mira por sus intereses, mantener el puesto, o asegurarse una carrera política, y no por los intereses de los que le han votado, ocurre que después de 40 años, el salario de los trabajadores ha bajado un 60% de capacidad de adquisisión, mientras que las grandes empresas, banca, especuladores y CEOS multiplican año tras año sus beneficios. Y luego van los trabajadores y votan a los mismos partidos que los CEOS, especuladores, gran banca, etc...
0 K 7
#8 ContracomunistaCaudillo
Hay que ser muy necio para creer que un cambio de cromos pueda tener algún impacto en el problema de la vivienda.
0 K 6

menéame