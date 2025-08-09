edición general
Sánchez habla con Zelenski y destaca la soberanía de su país: “Nada sobre Ucrania sin Ucrania”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado este sábado con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a quien le ha expresado su apoyo para conseguir una "paz justa y duradera que respete la independencia y soberanía" ucranianas y que cuente con este país. El presidente ucraniano por su parte ha instado a que la Unión Europea tenga un papel en las negociaciones para que Moscú no se acabe imponiendo. "Nada sobre Ucrania sin Ucrania. Debemos permanecer unidos", ha señalado Sánchez.

ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
¿No éramos vasallos?
Asnaeb #10 Asnaeb
#3 Lo somos, lo que pasa es que usas habitualmente el cherry picking y solo sueltas tus soflamas donde el discurso es favorable a lo que dices.

No creo que sea verdad que seas "maestro" de instituto, pero si lo eres pobre de tus alumnos con semejante docente reaccionario.
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1 *
#10 Bueno guapa, tú sigue así
No dejes de sacar lustre a esas botas, que el amo Putin las quiere bien limpias

Ahora me acuerdo por qué te metí en ignorados
Y te saqué porque el @admin @eirene te dejaba responderme aun así
antesdarle #12 antesdarle
#10 bueno en este caso parece que nuestro presidente no es vasallo del Nobel de la Paz, que como buen pacifista ya nos dijo que solucionaba el conflicto en 24 horas, un poco más ha tardado pero la fórmula ya la tenemos, anexionando que las ofertas vuelan, se puede aplicar a Ucrania y a Palestina. Futuro gris tienen el resto de países.
makinavaja #2 makinavaja
Ucrania hace tiempo que ha perdido la guerra, hay que saber aceptar la derrota a tiempo....
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
#2 Los putinejos siempre estáis igual, desde el primer día

La República hace tiempo que ha perdido la guerra, hay que saber aceptar la derrota a tiempo....
La URSS hace tiempo que ha perdido la guerra, hay que saber...
Afganistán hace tiempo que ha perdido la guerra...
Hamás hace tiempo...
antesdarle #5 antesdarle
#2 Ucrania no puede ganar la guerra, tampoco sé si esto para Rusia se le puede llamar una victoria.
Pertinax #6 Pertinax
#2 Dos semanas costó a Rusia ganar la guerra. Pero hay quien aún no se ha enterado.
vicvic #9 vicvic
:popcorn: Yo a Pedro ni en pintura, pero cuando hace /dice algo bien, se le reconoce y punto.
Veelicus #1 Veelicus
Si EEUU deja de apoyar a Ucrania no dura ni medio año, no ya solo con envio de armas, sino sobre todo con inteligencia, satelites, intervencion de comunicaciones, starlink... y esto no se lo puede ofrecer la UE
plutanasio #7 plutanasio
#1 La UE apoya más a Ucrania que EEUU, y lo de Starlink, cuando amenazó Ilun Mos con cortarles el grifo creo que fue Eutelsat el que dijo que les iba a dar cobertura satélite.
antesdarle #8 antesdarle
#1 bueno EEUU como firmante del tratado debería pelear por la soberanía de Ucrania. Aunque bueno también lo firmó Rusia y ya hemos visto lo que vale su palabra, como para firmar ningún tratado con esta gente.
