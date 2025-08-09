Sánchez habla con Zelenski y destaca la soberanía de su país: “Nada sobre Ucrania sin Ucrania”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado este sábado con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a quien le ha expresado su apoyo para conseguir una "paz justa y duradera que respete la independencia y soberanía" ucranianas y que cuente con este país. El presidente ucraniano por su parte ha instado a que la Unión Europea tenga un papel en las negociaciones para que Moscú no se acabe imponiendo. "Nada sobre Ucrania sin Ucrania. Debemos permanecer unidos", ha señalado Sánchez.