Sánchez ha enterrado la mitad de las medidas sobre vivienda que anunció hace un año

El presidente también anunció un impuesto del 21% de IVA a los pisos turísticos y un nuevo gravamen del 100% a las compras de vivienda que realicen personas de fuera de la Unión Europea. Los anuncios también incluían una reducción de las rebajas fiscales a socimis —sociedades que hacen negocio con la compraventa de vivienda—, que solo pasarían a aplicarse en casos de promoción de vivienda en alquiler asequible...

| etiquetas: psoe , vivienda
3 comentarios
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
¡OJO! QUE LOS PISOS TURÍSTICOS PAGAN MENOS DE UN 21% DE IVA y a la ministra de Hacienda, Marichús, futura presidenta de Andalucía, le parece genial!
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
Sanchez, o el Congreso?
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Sánchez por la falta de apoyos, te lo indica la noticia

"estancada en los trámites parlamentarios que sirven al Gobierno para frenar medidas que no tiene apoyos para aprobar."
