Sánchez ha enterrado la mitad de las medidas sobre vivienda que anunció hace un año

El presidente también anunció un impuesto del 21% de IVA a los pisos turísticos y un nuevo gravamen del 100% a las compras de vivienda que realicen personas de fuera de la Unión Europea. Los anuncios también incluían una reducción de las rebajas fiscales a socimis —sociedades que hacen negocio con la compraventa de vivienda—, que solo pasarían a aplicarse en casos de promoción de vivienda en alquiler asequible...