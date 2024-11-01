·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12100
clics
Ayuso dice que Madrid parecía 'un Sarajevo en guerra' y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas
5002
clics
Nunca Ayuso había provocado un estallido semejante de Javier Ruiz en TVE, por un calibre no visto hasta ahora
4461
clics
1921: la guerra que jodió España y de la que apenas se habla
2877
clics
VÍDEO | Rosa Villacastín carga contra Ayuso en TVE: "Siento una vergüenza infinita... es una ignorante"
4425
clics
Portada de Conan el Bárbaro de Frank Frazetta se vende por 13,5 millones de dólares [ENG]
más votadas
893
Israel pagó 42,8 millones de euros a Google para ocultar el hambre en Gaza
523
El ministro de Finanzas de Israel asegura que están negociando con Estados Unidos la división de Gaza: "Una vez destruida, veamos cómo repartirla"
463
À Punt rechaza la entrega voluntaria de las imágenes del Cecopi a la jueza de la dana
607
El Gobierno de Ayuso prohíbe las banderas palestinas y el apoyo a Gaza en los colegios madrileños
393
Ataque israelí contra vehículo que transportaba palestinos desplazados [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
25
clics
Sánchez desmonta la “inestabilidad” que airea Feijóo: “Tres líderes del PP y sigo aquí”
El jefe del Ejecutivo insta al líder de la oposición a "escuchar" tanto a la ONU como a los españoles, cuya mayoría habla de "genocidio" en Gaza
|
etiquetas
:
sánchez
,
feijóo
,
rajoy
,
casado
8
2
0
K
99
politica
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
99
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
pepel
Eso tiene que joder.
0
K
18
#2
sxentinel
El perro XanXe el Survival definitivo.
0
K
15
#11
sat
*
#8
Argumento, caballero. Ataque al argumento. Y lea todo el comentario, no sólo la parte que te interese a ti.
0
K
12
#12
sat
#9
Jajajaja, totalmente.
0
K
12
#1
Lamantua
En El Plural le lamen las hemorroides al psoe..?
0
K
8
#4
Kmisetas
Que siga ahi demuestra su falta de escrúpulos, nada más. Un presidente decente cuando no es capaz de sacar presupuestos ni pactando con el mismísimo Diablo, se larga. Así ocurre en democracias aledañas.
Por no hablar de la cantidad de casos de corrupción de sus allegados más cercanos, en el partidowy familia.
1
K
-10
#5
Galton
#4
Pecas ¿Eres tu?
0
K
9
#7
Kmisetas
#5
qué?
0
K
6
#6
sat
*
#4
Rajoy se fue (al bar) en cuanto no pudo sacar adelante sus presupuestos y la corrupción le llegaba al cuello con sentencias firmes.
La conclusión que yo saco de todo esto es que aun siendo el Perro más malo que satán, cómo serán de malos los que no son capaces de echarlo.
1
K
23
#8
Kmisetas
#6
y tú más? La noticia va de Sánchez, caballero.
0
K
6
#9
solojavi
#6
Es cierto que se fue, pero nos dejó un gran sustituto que aguantó el debate impertérrito, no le vimos arrugar el gesto ni una sola vez
0
K
11
#10
Glidingdemon
#4
En cualquier democracia decente el PP llevaría ilegalizado un decenio y sus líderes en prisión, y especialmente el amigo del narco y lo sabes.
1
K
24
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Por no hablar de la cantidad de casos de corrupción de sus allegados más cercanos, en el partidowy familia.
La conclusión que yo saco de todo esto es que aun siendo el Perro más malo que satán, cómo serán de malos los que no son capaces de echarlo.