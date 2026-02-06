Sánchez denuncia que el PP “legitima a la ultraderecha” al cerrar campaña con Vito Quiles

“El próximo domingo, los votos del PP van a la ultraderecha y los votos de la ultraderecha van al PP”, ha advertido Pedro Sánchez en el cierre de la campaña electoral aragonesa que ha protagonizado este viernes en Zaragoza con la candidata socialista, la exministra Pilar Alegría. “El único partido que va a frenar a la ultraderecha es el PSOE”, ha advertido el presidente del Gobierno. Sánchez ha exprimido a fondo, como argumento para la movilización del electorado progresista y también moderado, y de todos los votantes aún indecisos