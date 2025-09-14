edición general
Sánchez defiende las protestas propalestinas en la Vuelta: "España se moviliza por causas justas"

El PSOE ha llenado de banderas palestinas el acto celebrado en Málaga. Sánchez ha dicho que "España hoy brilla como ejemplo y como orgullo en la defensa de los derechos humanos"

#1 Barriales *
Con dos cojones, Perro!!!!
A las cosas se les tiene que llamar por su nombre. Genocidio!!!
Espero que algún dia le pase factura al PP y Vox, el estar a favor y defender a los asesinos/genocidas.
Lamantua #2 Lamantua *
#1 Cada vez más cerca de elecciones anticipadas. Está copiando el modelo de Podemos, joda a quien joda… Y lo sabes.
#3 Galton
#2 Y llego, puntual a su cita diaria... ¡La ración de lágrimas de facha! {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}

P.S. ¡Esto va a ser un descojón hasta el 2027!
#4 drstrangelove
Defiende las protestas, pero las identificaciones y las multas no las quita...
domadordeboquerones #5 domadordeboquerones *
Defiende las protestas pero pone policía para evitarlas :shit:
Está en constante campaña electoral oiga!!
