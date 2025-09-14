·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7011
clics
¡Ay, esos amantes de la fruta!
7932
clics
Irene y Pablo: mentiras, coherencia y colegios privados
4395
clics
El único país árabe que Israel y Occidente no pueden bombardear: ¿qué hace que Argelia sea excepcionalmente segura? (inglés)
2298
clics
Proyecto del ‘metro europeo’: una red de 22.000 kilómetros para conectar 39 ciudades con trenes que circularían 400 km/h
2682
clics
Ordoñez a Tellado: En nuestro país ya ha pasado
más votadas
873
Estos son los 178 diputados que han votado en contra de que trabajes media hora menos al día
499
Vox se presenta como el defensor de los trabajadores pero vota en contra de todas las leyes que les otorgan derechos
466
El Ejército israelí ocupa la casa del director palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por 'No other land'
420
Universidades de todo el mundo rompen relaciones con el mundo académico israelí por la guerra de Gaza (ENG)
326
Ayuso justifica de facto el fraude de su pareja por ser “alguien que triunfa, prospera, al que hay que perseguir a través de la Agencia Tributaria”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
19
meneos
19
clics
Sánchez defiende las protestas propalestinas en la Vuelta: "España se moviliza por causas justas"
El PSOE ha llenado de banderas palestinas el acto celebrado en Málaga. Sánchez ha dicho que "España hoy brilla como ejemplo y como orgullo en la defensa de los derechos humanos"
|
etiquetas
:
sánchez
,
palestina
,
la vuelta
16
3
1
K
157
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
3
1
K
157
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Barriales
*
Con dos cojones, Perro!!!!
A las cosas se les tiene que llamar por su nombre. Genocidio!!!
Espero que algún dia le pase factura al PP y Vox, el estar a favor y defender a los asesinos/genocidas.
1
K
16
#2
Lamantua
*
#1
Cada vez más cerca de elecciones anticipadas. Está copiando el modelo de Podemos, joda a quien joda… Y lo sabes.
1
K
16
#3
Galton
#2
Y llego, puntual a su cita diaria... ¡La ración de lágrimas de facha!
P.S. ¡Esto va a ser un descojón hasta el 2027!
0
K
9
#4
drstrangelove
Defiende las protestas, pero las identificaciones y las multas no las quita...
0
K
11
#5
domadordeboquerones
*
Defiende las protestas pero pone policía para evitarlas
Está en constante campaña electoral oiga!!
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
A las cosas se les tiene que llamar por su nombre. Genocidio!!!
Espero que algún dia le pase factura al PP y Vox, el estar a favor y defender a los asesinos/genocidas.
P.S. ¡Esto va a ser un descojón hasta el 2027!
Está en constante campaña electoral oiga!!