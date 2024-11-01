edición general
3 meneos
9 clics
Sánchez “da la bienvenida” al plan de paz para Gaza anunciado por Trump: “Hay que poner punto final a tanto sufrimiento”

Sánchez “da la bienvenida” al plan de paz para Gaza anunciado por Trump: “Hay que poner punto final a tanto sufrimiento”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el plan que ha presentado este lunes el mandatario estadounidense, Donald Trump.

| etiquetas: pedro sánchez , trump , gaza , israel , palestina , plan de paz
2 1 0 K 31 actualidad
9 comentarios
2 1 0 K 31 actualidad
Torrezzno #1 Torrezzno
Nobel de la paz compartido ya
3 K 54
elGude #6 elGude
#1 Hostia, si se lo dan a los dos a más de un facha le da un corto
1 K 22
DaniTC #7 DaniTC
#6 ¿Corto? Suicidios masivox xD
1 K 22
#3 BurraPeideira_
Lo de reconocer el estado Palestino va a acabar siendo un regalo envenenado.
0 K 12
#4 DenisseJoel
#3 ¿Cuándo no lo fue?
0 K 11
Macadam #2 Macadam *
No me fío ni un pelo de este plan de paz... y menos del zumbao del net&yahoo


Edito: Y ahí lo llevamos: www.meneame.net/story/netanyahu-rechaza-rotundamente-haya-aceptado-est
0 K 12
themarquesito #5 themarquesito
#2 Como para fiarse de un plan de paz que establece un gobierno de transición sin fecha definida, o sea que puede ser a perpetuidad.
1 K 32
cdya #8 cdya
Puto vendido.
0 K 10
Gadfly #9 Gadfly
Que güeno que es Pedro!
0 K 7

menéame