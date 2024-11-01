·
Sánchez “da la bienvenida” al plan de paz para Gaza anunciado por Trump: “Hay que poner punto final a tanto sufrimiento”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el plan que ha presentado este lunes el mandatario estadounidense, Donald Trump.
pedro sánchez
trump
gaza
israel
palestina
plan de paz
#1
Torrezzno
Nobel de la paz compartido ya
3
K
54
#6
elGude
#1
Hostia, si se lo dan a los dos a más de un facha le da un corto
1
K
22
#7
DaniTC
#6
¿Corto? Suicidios masivox
1
K
22
#3
BurraPeideira_
Lo de reconocer el estado Palestino va a acabar siendo un regalo envenenado.
0
K
12
#4
DenisseJoel
#3
¿Cuándo no lo fue?
0
K
11
#2
Macadam
*
No me fío ni un pelo de este plan de paz... y menos del zumbao del net&yahoo
Edito: Y ahí lo llevamos:
www.meneame.net/story/netanyahu-rechaza-rotundamente-haya-aceptado-est
0
K
12
#5
themarquesito
#2
Como para fiarse de un plan de paz que establece un gobierno de transición sin fecha definida, o sea que puede ser a perpetuidad.
1
K
32
#8
cdya
Puto vendido.
0
K
10
#9
Gadfly
Que güeno que es Pedro!
0
K
7
Edito: Y ahí lo llevamos: www.meneame.net/story/netanyahu-rechaza-rotundamente-haya-aceptado-est