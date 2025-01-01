edición general
2 meneos
2 clics
Sánchez apuesta por la agenda internacional y busca aprobar sus últimos Presupuestos antes del fin de la legislatura

Sánchez apuesta por la agenda internacional y busca aprobar sus últimos Presupuestos antes del fin de la legislatura

Tras una legislatura marcada por crisis internas y el escándalo de Santos Cerdán, Sánchez centra el otoño en una intensa agenda internacional: reuniones clave en Reino Unido, Nueva York y Brasil, y el impulso al reconocimiento de Palestina en la ONU. Al mismo tiempo, Moncloa prepara el último intento de sacar adelante los Presupuestos, negociando con socios parlamentarios en medio de demandas sociales y tensiones políticas.

| etiquetas: sánchez , política , presupuestos , agenda internacional , psoe , palestina
2 0 0 K 20 politica
4 comentarios
2 0 0 K 20 politica
#1 Maldito
¿Y la ley mordaza esa qué?
1 K 22
JohnSmith_ #3 JohnSmith_
#1 Si solo fuera lo de la ley mordaza ...
0 K 9
#2 Abril_2025
Aún no entiendo qué problema hay con presentar unos presupuestos, que se rechacen y que se prorroguen los que ya están.

El congreso funciona así y es sano.

Lo que no es sano es saltarse la constitución y ni siquiera presentarlos.
0 K 9
Barney_77 #4 Barney_77
#2 Es que ni siquiera los han presentado
0 K 11

menéame