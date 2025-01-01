Sánchez apuesta por la agenda internacional y busca aprobar sus últimos Presupuestos antes del fin de la legislatura

Tras una legislatura marcada por crisis internas y el escándalo de Santos Cerdán, Sánchez centra el otoño en una intensa agenda internacional: reuniones clave en Reino Unido, Nueva York y Brasil, y el impulso al reconocimiento de Palestina en la ONU. Al mismo tiempo, Moncloa prepara el último intento de sacar adelante los Presupuestos, negociando con socios parlamentarios en medio de demandas sociales y tensiones políticas.