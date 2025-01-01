edición general
Sánchez anuncia que propondrá un gran pacto de Estado para abordar la adaptación a la emergencia climática

El presidente del Gobierno quiere comprometer a todos los grupos políticos en una medida común que aúne prevención ante danas o incendios desde la prevención y la coordinación entre administraciones

8 comentarios
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Os explico porqué la derecha es negacionista:

Si se acepta el cambio climático, disminuye el consumo, turismo y cae la burbuja inmobiliaria

Si se toman medidas desde el estado, este sector pierde

Por eso la masacre del 29 de octubre en València y la inundación y siguen  media
NPCmasacrado #2 NPCmasacrado
La derecha desaparece de las emergencias en Castilla y León, Andalucía, Comunidad Valenciana, Andalucía... luego trinca las reconstrucciones forrándose como hace Mazón en València y echa la culpa a Pedro Sánchez

Ellos ricos y nosotros muertos, nos tratan como los israelíes a los palestinos
#4 Leon_Bocanegra
Que cuente con los de Nox ,que están deseando abordar ese tema.
#7 Leon_Bocanegra
#6 y un sistema sin autonomías no lo iba a permitir? Paletadas a nivel nacional. Para todos igual.
Nas2meetu #8 Nas2meetu
Guardad este enlace para cuando los patriotas de pulserita (PP y V {0x1f637} X) voten en contra.
dick_laurence #3 dick_laurence
Enésima demostración del sistema de incompetencias autonómicas.
NPCmasacrado #5 NPCmasacrado
#3 La excusa de Vox, de echar culpa de su incompetencia cambiando emergencias por toreros al sistema para luego centralizar competencias y expulsar a 8 millones de inmigrantes, hacer lo que hacía Abascal con Montoro de subirnos impuestos a todos y bajárselos a los ricos o como hacen PP y Vox en València quitando impuestos a iberdrola, a los ricos...
dick_laurence #6 dick_laurence *
#5 paletadas, abusos y mangonerias, todas esas de las que escribes, que si se realizan es porque el actual sistema de (in)competencias autonómico permite.
