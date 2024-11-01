edición general
Sánchez anuncia una ayuda al alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para jóvenes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de vivienda de casi 30.000 euros para jóvenes. Durante una reunión con el grupo parlamentario socialista en el Congreso, Sánchez ha avanzado también que el Ejecutivo creará un nuevo incentivo de 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural y e impulsará el seguro de impago de renta para jóvenes, que “servirá para dar más garantías a propietarios e inquilinos”.

#1 Tensk
Dinerito para propietarios. Ya pasó con Zapatero, a ver qué pasa en este caso para que no sea lo mismo.
7
Gadfly #3 Gadfly
#1 no aprenden , no
0
Imag0 #4 Imag0
#3 No será que sus señorías tienen más pisos que el Empire State Building?
0
#18 surco *
#1 Va a pasar lo mismo. Si tienes un desequilibrio entre oferta y demanda como en este caso o haces políticas para subir la oferta y equilibrarlo ( prohibición de viviendas de uso turístico, construcción de vivienda pública en alquiler, gravar vivienda vacía, terminar con la inseguridad jurídica de los propietarios, etc..) o las ayudas van a ir directas al bolsillo de los que ofrecen, sin subir demasiado esa oferta ( porque el problema no es tanto la rentabilidad como el riesgo).
Pero todo esto igual es mucha ciencia para la clase política.. Mejor seguimos con los slogans que dan más votos
0
#5 meneandotela
Pues 30.000€ que subirán de más los contratos de alquiler con opción a comprar.
2
Torrezzno #6 Torrezzno
Que definan jóvenes, porque hoy dia la cosa está difusa. ¿No sería más fácil y justo eliminar el ITP para la compra de una primera vivienda?
1
Supercinexin #9 Supercinexin
Si vendiera mi piso en Valencia, que no tengo ni la más mínima necesidad, ahora lo subiría 30.000 pavitos.

Harán de todo, menos construir viviendas estatales, de propiedad estatal, y estudiar regímenes de alquiler de varias modalidades y precios. Eso no lo harán jamás, porque es Socialismo.

Que también tiene sentido que no lo hagan, si te paras a pensar un poco, porque paqué, si luego gana el PP las elecciones y se lo venden todo a Cerberus, al hijo de Aznar. O sea Sánchez de nuevo en mi opinión hace bien: tomar pasta y callaos, hostia, si luego me llamáis "perro" y la intención de voto de vuestra franja de edad es a Vox, jajaj anda y que os jodan. Yo haría lo mismo, no voy a engañar a nadie aquí.
1
Sawyer76 #7 Sawyer76
Genial, propiciando que los precios suban aún más y a cargo de nuestros impuestos. Y así hasta que colapse el país.
1
angelitoMagno #14 angelitoMagno
Bueno, si ya pasó con Zapatero, pues ni tan mal, ¿no? Porque con Zapatero fue cuando explotó la burbuja inmobiliaria y se desplomaron los precios de la vivienda.

Esto es para 1, que no le puedo responder porqué le tengo bloqueado.
0
angelitoMagno #12 angelitoMagno *
Nada, seguimos dando ayudas en base a la edad.
Para un tipo de ayuda que debería darse de forma clara en base a la renta, pues no, en base a la edad :-S
0
#11 chavi *
Mala idea.
Dejará a la gente mayor de 40 que vive de alquiler (muchísima gente) mucho más jodida que hoy. Y los jóvenes no lo tendrán más fácil, la vivienda adaptará su precio.
0
#10 osmond
En un entorno de escasez de viviendas esta medida no soluciona nada.
Todo por no facilitar la construcción de inmuebles.
1
angelitoMagno #13 angelitoMagno
#10 No se en otras ciudades, pero en el extrarradio de Sevilla se están construyendo urbanizaciones por todos lados.

Leo mucho lo de "no se construye", pero es salirme de la circunvalación y encontrarme con un bosque de grúas :-|
0
#15 osmond
#13 bueno, mejor que dejarnos llevar por percepciones subjetivas creo más indicado acudir a las cifras oficiales.
Y no, no se construye lo suficiente. Piensa que han llegado un millón de personas en solo 4 años. Eso son muchos muchos bosques de grúas.
1
Jaime131 #19 Jaime131
Esta medida será la solución definitiva, no como las enésimas anteriores. :troll:
0
OdaAl #8 OdaAl
Los que están de alquiler y no son jóvenes que se jodan
0
#17 Borgiano
Gran noticia para los langostas.
0
Gadfly #2 Gadfly
Gratis!!!!!
0
#16 Ninethousand *
No veo que esta medida nos acerque a una solución. Al contrario.

Uno de los principales pilares del problema (junto a otros, como la concentración de la población en unos pocos puntos del territorio) es que la vivienda ahora mismo es un bien de mercado. Poseer/comprar/acaparar vivienda (un bien escaso y fundamental) no para utilizarla como tal, sino para lucrarse a través de explotar la necesidad de otros, es una estrategia no solo viable sino muy beneficiosa.

Esta medida no reduce la…   » ver todo el comentario
0

