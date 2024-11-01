Sánchez anuncia una ayuda al alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para jóvenes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de vivienda de casi 30.000 euros para jóvenes. Durante una reunión con el grupo parlamentario socialista en el Congreso, Sánchez ha avanzado también que el Ejecutivo creará un nuevo incentivo de 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural y e impulsará el seguro de impago de renta para jóvenes, que “servirá para dar más garantías a propietarios e inquilinos”.