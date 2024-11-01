Sánchez anuncia una ayuda al alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para jóvenes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de vivienda de casi 30.000 euros para jóvenes. Durante una reunión con el grupo parlamentario socialista en el Congreso, Sánchez ha avanzado también que el Ejecutivo creará un nuevo incentivo de 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural y e impulsará el seguro de impago de renta para jóvenes, que “servirá para dar más garantías a propietarios e inquilinos”.
Pero todo esto igual es mucha ciencia para la clase política.. Mejor seguimos con los slogans que dan más votos
Harán de todo, menos construir viviendas estatales, de propiedad estatal, y estudiar regímenes de alquiler de varias modalidades y precios. Eso no lo harán jamás, porque es Socialismo.
Que también tiene sentido que no lo hagan, si te paras a pensar un poco, porque paqué, si luego gana el PP las elecciones y se lo venden todo a Cerberus, al hijo de Aznar. O sea Sánchez de nuevo en mi opinión hace bien: tomar pasta y callaos, hostia, si luego me llamáis "perro" y la intención de voto de vuestra franja de edad es a Vox, jajaj anda y que os jodan. Yo haría lo mismo, no voy a engañar a nadie aquí.
Esto es para 1, que no le puedo responder porqué le tengo bloqueado.
Para un tipo de ayuda que debería darse de forma clara en base a la renta, pues no, en base a la edad
Dejará a la gente mayor de 40 que vive de alquiler (muchísima gente) mucho más jodida que hoy. Y los jóvenes no lo tendrán más fácil, la vivienda adaptará su precio.
Todo por no facilitar la construcción de inmuebles.
Leo mucho lo de "no se construye", pero es salirme de la circunvalación y encontrarme con un bosque de grúas
Y no, no se construye lo suficiente. Piensa que han llegado un millón de personas en solo 4 años. Eso son muchos muchos bosques de grúas.
Uno de los principales pilares del problema (junto a otros, como la concentración de la población en unos pocos puntos del territorio) es que la vivienda ahora mismo es un bien de mercado. Poseer/comprar/acaparar vivienda (un bien escaso y fundamental) no para utilizarla como tal, sino para lucrarse a través de explotar la necesidad de otros, es una estrategia no solo viable sino muy beneficiosa.
Esta medida no reduce la… » ver todo el comentario