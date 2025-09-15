edición general
Sánchez alienta que las protestas "pacíficas" contra Israel se repliquen en todo el mundo

El presidente reclama que este país no participe en competiciones deportivas y se le vete, igual que se ha hecho con Rusia a raíz de la guerra de Ucrania

pepel
Y eso al Confidencial le jode mucho.
Thornton
#1 ¡Gracias Confidencial por dar difusión a la iniciativa de Sánchez! :-D
shake-it
Menudo es perrochanche, ha visto en esto un filón y lo va a exprimir. Ojo, que en este caso me parece genial porque está denunciando un genocidio. Pero vaya, que políticamente es un balón de oxígeno para él. Y más soga para la ultraderecha PP/VOX para que se sigan ahorcando y quedando retratados para la posteridad como colaboracionistas del genocidio.
mariKarmo
#7 No hubiese sido ningún "filón" si la derecha de este país se hubiese comportado de forma digna y humana como está haciendo mucha derecha Europea.

Es un "filón" porque la derecha de este país niega el genocidio.

Así que la derecha de este país se lo ha servido en bandeja a Sánchez y a cualquier persona con un mínimo de humanidad.
Deviance
Pues me parece de puta madre.
Esa barbarie hay que pararla como sea.
capitan.meneito
para suscriptores, lo siento
mariKarmo
Pues claro que sí. Cualquier vida humana vale más que cualquier evento deportivo o cualquier molestia que pueda causar un manifestación.

Y quién esté en contra de eso que se vaya a dar un paseo por Gaza y se lleve a sus hijos.
Supercinexin
Y decían que Pedro Sánchez no era El Mejor Presidente Que Ha Tenido España. Vamos que no.
rob
Hombre, suena muy bien pero sonaría mejor si la subdelegación del gobierno ni interior hubiesen sacado a la U.I.P. a repartir amor.
pepel
#5 JUPOL y UIP dijeron bien claro que ellos sólo se movilizan por la subida de sus salarios y sus ascensos.
pedrobotero
Con Rusia, con Sudáfrica, con Yugoslavia
MacMagic
Pero lo de hacer negocios con Israel, eso no se toca.
Frantastic_R
En fin... un poco tarde pero está bien que la congruencia empiece por un lado o por otro...
Gadfly
Pero no era Ayuso la que alentaba las protestas?
