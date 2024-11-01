edición general
7 meneos
17 clics
San Diego: calor récord con temperaturas que superaron los 20 grados por encima del promedio (Eng)

San Diego: calor récord con temperaturas que superaron los 20 grados por encima del promedio (Eng)

Bajo una inusual advertencia por calor para la época del año, algunas zonas del sur de California registraron temperaturas récord a mediados de semana.

| etiquetas: récord , san diego , eeuu , clima , cambio climático , calor , advertencias
6 1 0 K 75 actualidad
1 comentarios
6 1 0 K 75 actualidad
#1 concentrado
20 grados Farenheit, tranquilos no se ha incendido San Diego.
0 K 19

menéame