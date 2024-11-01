edición general
Samsung empieza a mostrar publicidad en las pantallas de sus frigoríficos inteligentes, por ahora como prueba

Samsung ha confirmado que la última actualización del sistema enviada a sus frigoríficos inteligentes en Estados Unidos incluye una provisión para mostrar publicidad en sus pantallas. La noticia se produce después de que varios clientes se quejaran en redes sociales de un cambio inesperado en las condiciones de uso. La noticia de que Samsung utilizará sus frigoríficos inteligentes para mostrar publicidad es contraria a las declaraciones que realizó el pasado mes de abril el responsable de I+D, que aseguraba que no había planes al respecto.

Gry #4 Gry
Me parece una idea estupenda, todo lo que pueda disuadir a la gente de comprar cacharros inteligentes que en realidad sirven para espiarles es bienvenido. :hug:
#1 capitan.meneito
Me parece una sinvergüencería.
elGude #6 elGude
Luego porque odio este tipo de cosas.
cenutrios_unidos #11 cenutrios_unidos
#9 HolePi y tirando.
johel #3 johel *
Se pueden meter las neveras "digitales" por el recto, te pegan dos picos de tension en casa y a tomar por culo nevera. No puedes ni cortar la corriente de casa por si luego no arrancan correctamente. Lo proximo sera meterles revisiones periodicas.
#9 yarkyark
#3 El problema es que ahora puedes elegir una nevera no digital. ¿Crees que podrás hacer lo mismo dentro de 5 o 10 años?
#2 sliana
no habia planes, pero les parecio una buena sugerencia.
#7 Zamarro
Que esperabais? que la pantalla fuera para enseñaros lo que habia dentro o recetas?
Si te ponen una pantalla grande y bonita, la van a querer usar para enseñaros cosas que venderos.
founds #5 founds
si mi frigo empieza a mostrarme publicidad, al día siguiente esta en la tienda
#8 kadillin
Y con publicidad, ¿saldrá gratis el frigorífico? ¿o costará la mitad de su precio normal? ¿la publicidad será genérica, o tendrán micrófonos escuchando tus conversaciones para dirigir la publicidad?
nopolar #10 nopolar
#8 Altavoces. Debería ser como las pantallas con un vídeo estilo teletienda que hay en los centros comerciales en mitad de un pasillo anunciando con entusiasmo una lijadora eléctrica o cualquier mierda. Y sin control de volumen ni posibilidad de apagarlo sin apagar el frigo. :-D
menéame