Samsung empieza a mostrar publicidad en las pantallas de sus frigoríficos inteligentes, por ahora como prueba

Samsung ha confirmado que la última actualización del sistema enviada a sus frigoríficos inteligentes en Estados Unidos incluye una provisión para mostrar publicidad en sus pantallas. La noticia se produce después de que varios clientes se quejaran en redes sociales de un cambio inesperado en las condiciones de uso. La noticia de que Samsung utilizará sus frigoríficos inteligentes para mostrar publicidad es contraria a las declaraciones que realizó el pasado mes de abril el responsable de I+D, que aseguraba que no había planes al respecto.