El Salvador realiza su primera compra de oro en más de 30 años

El Banco Central de Reserva (BCR) anunció, este jueves, la adquisición de 13,999 onzas troy de oro (medida utilizada específicamente para pesar metales preciosos como el oro, la plata y el platino), lo que representa un valor aproximado de $50 millones. Es la primera compra de este tipo en más de tres décadas, pues no se realizaba desde 1990.
Cito: “El Salvador ha visto una revalorización significativa en su inversión en Bitcoin, con ganancias estimadas entre 350 y 468 millones USD, lo que representa un aumento entre el 124 % y el 155 %”
Siempre hay un “ejperto” en economía que viene a dejar constancia de su absoluto desconocimiento. Por si había alguna duda.
