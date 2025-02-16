edición general
El Salvador realiza su primera compra de oro en más de 30 años

El Banco Central de Reserva (BCR) anunció, este jueves, la adquisición de 13,999 onzas troy de oro (medida utilizada específicamente para pesar metales preciosos como el oro, la plata y el platino), lo que representa un valor aproximado de $50 millones. Es la primera compra de este tipo en más de tres décadas, pues no se realizaba desde 1990.

Se está preparando algo gordo, no dejo de ver analistas comentando los máximos del oro y del sp500 a la vez (no es habitual) y que quienes compran oro no son manos privadas, son bancos centrales. La burbuja de monedas fiat va a petar.
A todo dictador le encanta el oro, este no va a ser menos :-D
Parece que su gran apuesta por las criptomonedas no les va tan bien.
#2 teniendo en cuenta que están en máximos históricos casi
#2

Cito: “El Salvador ha visto una revalorización significativa en su inversión en Bitcoin, con ganancias estimadas entre 350 y 468 millones USD, lo que representa un aumento entre el 124 % y el 155 %”

Siempre hay un “ejperto” en economía que viene a dejar constancia de su absoluto desconocimiento. Por si había alguna duda.
#2 fue mas un stunt de marketing que otra cosa, aunque se hizo de curso legal, el bitcóin no se implantó en la sociedad, la gente pasó del tema. El bitcóin Que compró el gobierno si se revalorizó (un precio promedio de compra de 40k) pero fueron cantidades irrelevantes para la transformación económica del país
Compro oro...
