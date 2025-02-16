El Salvador realiza su primera compra de oro en más de 30 años

El Banco Central de Reserva (BCR) anunció, este jueves, la adquisición de 13,999 onzas troy de oro (medida utilizada específicamente para pesar metales preciosos como el oro, la plata y el platino), lo que representa un valor aproximado de $50 millones. Es la primera compra de este tipo en más de tres décadas, pues no se realizaba desde 1990.