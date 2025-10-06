«La salud mental de los jóvenes se está deteriorando de forma significativa»

Catedrática de Evaluación y Diagnóstico Psicológico, Maite Garaigordobil valora los resultados de un estudio que constata cambios en los patrones de felicidad/infelicidad en función de la edad. Explica que la juventud es hoy el grupo más vulnerable en términos de salud mental y analiza las causas. La investigación analiza la evolución del bienestar subjetivo (felicidad) y del malestar psicológico (infelicidad) a lo largo de la edad. Numerosos estudios habían mostrado una curva en U del bienestar: alto nivel de bienestar/felicidad en la juventud