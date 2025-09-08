edición general
9 meneos
30 clics
Salud Mental España advierte de que los determinantes sociales pueden llegar a desencadenar un sufrimiento profundo que derive en suicidio

Salud Mental España advierte de que los determinantes sociales pueden llegar a desencadenar un sufrimiento profundo que derive en suicidio

En 2024, el suicidio fue en España la segunda causa de muerte no natural. A lo largo del año, 3.846 personas fallecieron por esta razón. Aunque esta cifra representa un 6,6% menos que en el año anterior, sigue siendo una urgencia que requiere medidas firmes. Para hacerle frente, el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio

| etiquetas: salud mental , españa , determinantes , sociales , desencadenar , suicidio
5 4 0 K 118 salud
5 comentarios
5 4 0 K 118 salud
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Por ejemplo, ser hombre.
0 K 13
rob #2 rob
#1 Entonces, suicídate.
0 K 12
Lenari #4 Lenari
#1 ¿Eso quiere decir que si eres muy hombre tienes más probabilidades de suicidarte? :-D
0 K 8
#5 tromperri
Un sueldo de mierda. Lo demás consecuencia de eso.
0 K 8
#3 Katos
Los hombres se suicidian tres veces mas que hace 40 años, y las mujeres dos veces más.
El aumento de población no solo explica ese auge.

es.wikipedia.org/wiki/Suicidio_en_España
0 K 7

menéame