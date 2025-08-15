edición general
2 meneos
 
Saltan todas las alertas ante el fin de semana más asfixiante del año

Saltan todas las alertas ante el fin de semana más asfixiante del año

La primera quincena de agosto ya es la más calurosa en la Comunitat Valenciana desde, por lo menos, 1950. Los registros no dejan lugar a duda, la temperatura máxima tanto de día como de noche ha alcanzado una cifra récord de los últimos 70 años y parece que el fin de semana será también histórico. Se prevé que la entrada de una nueva masa de aire cálida y seca procedente del norte de África dispare los termómetros por encima de los 41 grados el sábado y el domingo, especialmente en la provincia de Valencia y el sur de la Comunitat Valenciana.

| etiquetas: alertas , fin , semana , asfixiante
2 0 0 K 39 actualidad
3 comentarios
2 0 0 K 39 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
No salta una mierda.

Si de verdad hubieran saltado las alarmas, el lunes mismo se aplicarían medidas reales al problema, se dictarían leyes internacionales para atajar el problema mundial, se pondría punto y final a los lobbys de empresas contaminantes y se perseguiría a los negacionistas aplicándoles el peso de la ley.

Es más, las alarmas no hubieran saltado si hubiéramos hecho caso en los años 70-80 a los científicos del problema real que se nos venía encima por contaminar como si no…   » ver todo el comentario
2 K 33
emmett_brown #3 emmett_brown
#2 Pero es que en los 70-80 los dueños de esas empresas y de esos intereses no esperaban vivir para ver las consecuencias.
0 K 10
#1 Razhan
Por primera vez en mi vida he visto pasar 40 en Asturias. La muerte
0 K 6

menéame