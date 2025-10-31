Salomé Pradas "no sabía dónde estaba Mazón" la tarde del día de la dana

La exconsellera valenciana de Emergencias trató de informar al presidente autonómico del envío de la alerta a las 19.10 horas y a las 19.36 horas, pero este no respondió. Las aclaraciones, tras el funeral y en vísperas de la declaración de Vilaplana, añaden presión a Mazón en pleno debate sobre su salida. La exconsellera valenciana de Emergencias, Salomé Pradas, "no sabía dónde estaba" Carlos Mazón en la tarde la dana, cuando pasó varias horas en el restaurante El Ventorro mientras el Cecopi se encontraba reunido abordando la crisis.