edición general
12 meneos
19 clics
Salomé Pradas "no sabía dónde estaba Mazón" la tarde del día de la dana

Salomé Pradas "no sabía dónde estaba Mazón" la tarde del día de la dana

La exconsellera valenciana de Emergencias trató de informar al presidente autonómico del envío de la alerta a las 19.10 horas y a las 19.36 horas, pero este no respondió. Las aclaraciones, tras el funeral y en vísperas de la declaración de Vilaplana, añaden presión a Mazón en pleno debate sobre su salida. La exconsellera valenciana de Emergencias, Salomé Pradas, "no sabía dónde estaba" Carlos Mazón en la tarde la dana, cuando pasó varias horas en el restaurante El Ventorro mientras el Cecopi se encontraba reunido abordando la crisis.

| etiquetas: dana , valencia , salome pradas , mazón , ausente , no localizable
10 2 2 K 107 politica
5 comentarios
10 2 2 K 107 politica
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Que mal lo tiene que ver la Salome, sigue intentando echar balones fuera, ha esperado casi el año para empezar a hacerlo.
1 K 31
#2 Suleiman
Cuando ve que le puede caer un buen marrón.... No quiere comerse el de su jefe.
1 K 31
#4 La_Conquista_Del_Mundo *
#2 Y una vez ha declado, ya no puede suicidarse con tres tiros en la nuca, no ?
0 K 10
#3 CarlosSanchezDiaz
Esta tía es tonta de remate. Que importa que lo supiese Mazón o no? Manda el mensaje ya! So ....
No quiero blanquear al tipejo, pero es que ...
1 K 18

menéame