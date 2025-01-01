edición general
18 meneos
26 clics
Sally Rooney reafirma su apoyo a un grupo activista propalestino pese a su prohibición en Reino Unido: "Si esto me hace partidaria del terrorismo, que así sea"

Sally Rooney reafirma su apoyo a un grupo activista propalestino pese a su prohibición en Reino Unido: "Si esto me hace partidaria del terrorismo, que así sea"

La escritora irlandesa seguirá destinando parte de lo recaudado con sus libros a esta organización propalestina y condena al Gobierno británico de un "alarmante ataque a la libertad de expresión"

| etiquetas: escritor , irlanda , palestina
16 2 0 K 230 actualidad
1 comentarios
16 2 0 K 230 actualidad
Narmer #1 Narmer
Querida, no solo terrorista, también antisemita. Ahora, hay veces que esas etiquetas te sitúan en el lado correcto de la historia.
0 K 9

menéame