·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10728
clics
¿Cuánto han crecido los coches? Las fotos que lo demuestran es para alucinar
7425
clics
La hortera decoración de la Casa Blanca con Trump: "El estilo Casino Cutre se le está yendo de las manos"
6528
clics
Cómo poner las cosas por escrito aunque no quiera la empresa
4581
clics
Hice una estación de metro para mis gatos
4983
clics
Pablo Fernández lo intentó
más votadas
399
Indignación en Cabo de Gata: la playa con dunas protegidas que han sido arrasadas y convertidas en aparcamientos
618
Alberto Núñez Feijóo sugiere que el Gobierno aún no ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil, pero esta herramienta se activó el 13 de agosto
456
Cientos de personas exigen en Astorga el nivel 3 y la dimisión de Quiñones: “Que no nos vengan a contar patrañas y mentiras”
339
Sobre la amenaza de Santiago Abascal a 'Mañaneros 360'
372
Los agujeros del último informe de la UCO en el 'caso Montoro'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
26
clics
Sally Rooney reafirma su apoyo a un grupo activista propalestino pese a su prohibición en Reino Unido: "Si esto me hace partidaria del terrorismo, que así sea"
La escritora irlandesa seguirá destinando parte de lo recaudado con sus libros a esta organización propalestina y condena al Gobierno británico de un "alarmante ataque a la libertad de expresión"
|
etiquetas
:
escritor
,
irlanda
,
palestina
16
2
0
K
230
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
2
0
K
230
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Narmer
Querida, no solo terrorista, también antisemita. Ahora, hay veces que esas etiquetas te sitúan en el lado correcto de la historia.
0
K
9
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente