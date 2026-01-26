edición general
3 meneos
6 clics
Salió desde Venezuela el primer buque con crudo pesado hacia Estados Unidos

Salió desde Venezuela el primer buque con crudo pesado hacia Estados Unidos

Un buque tanque fletado por Trafigura partió el domingo desde el puerto venezolano de Jose, transportando alrededor de un millón de barriles de crudo pesado venezolano al Puerto Petrolero Offshore de Luisiana (LOOP), según datos y documentos de LSEG, difundidos por la agencia Reuters. Este envío representa el primer cargamento directo a Estados Unidos dentro de un acuerdo de suministro de 50 millones de barriles. Las comercializadoras Vitol y Trafigura recibieron este mes las primeras licencias estadounidenses para cargar y exportar petróleo ve

| etiquetas: venezuela , petrolero , crudo pesado , eeuu
3 0 0 K 27 actualidad
6 comentarios
3 0 0 K 27 actualidad
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
En la noticia no queda claro a cuanto pagan el barril, creo que a 40$, y ahora debe estar rozando los 65$ (un entendido podrá confirmar o desmentir estas cifras), con lo que de ser así se podría hablar de atraco, porque incluso dudo que ese dinero vaya a acabar íntegramente en Venezuela.
2 K 28
#6 ces *
#2 No acaba en Venezuela, sólo los intereses, que no creo suban de un 1%. És como funcionan las compras coloniales, resumidas en el "acuerdo" que hizo Kissinger con Arabia Saudí: Todo lo que pagamos se queda en un banco americano, que controla USA i que sólo nominalmente és de Arabia Saudí. También debia ser el del uranio del Sudàn que hizo Francia. Los de Sudàn lo han cancelado y ahora tienen una guerra civil.
0 K 6
josde #5 josde
Salio un buque de Venezuela cargado de petroleo robado con destino EEUU.
1 K 21
Format_C #3 Format_C
Deberían de abordarlo y confiscarlo, como parte de una flota pirata que roba crudo.
1 K 17
#4 LunaTiko
Deberian interceptarlo, no?? Ah no, que no va a Cuba
1 K 17

menéame