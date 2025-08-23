edición general
Sale a la luz el interrogatorio a Ghislane Maxwell: la expareja de Epstein niega la existencia de una lista de clientes

l caso Epstein vuelve a tambalear y añadir presión al entorno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una transcripción de un interrogatorio a la que fuera la pareja del magnate Jeffrey Epstein, Ghislane Maxwell, en prisión desde 2021, ha sacado a la luz nuevos detalles sobre un caso que en los últimos meses ha aumentado la tensión en la administración republicana. Un interrogatorio revelador ya que en él Maxwell niega la existencia de la conocida como lista Epstein, en la que figurarían los nombres de los clientes del magnate, aquella

#3 Feliberto
Como no lo va a negar, le va la vida en ello xD
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Lo que sea con tal de salir de la cárcel.

Pero entonces la famosa lista que aseguraba el hijo de Trump (entre otros muchos) no existe?

Trump Jr. escribió en 2023: “¡Muéstrennos la lista completa de clientes de Epstein ahora! ¿Por qué alguien protegería a esos canallas? ¡Háganse esta pregunta diariamente y la respuesta será muy evidente!”
www.meneame.net/story/trump-jr-2023-muestrennos-lista-clientes-epstein
juliusK #4 juliusK
Yo me conformaria con saber quiénes eran los pasajeros que subían y bajaban del "Lolita Express" en sus escalas en aeropuertos militares en España pero me temo que no lo sabremos hasta que todo el mundo, periodistas incluidos, diga que "lo sabía todo el mundo". Y si aplicamos la flamante ley de secretos de estado ni te digo.

El 'Lolita Express' de Epstein aterrizó al menos seis veces en España share.google/WMrnjv2AGQdao9fMV
Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
#4 "Lolita Express"

Es increíble que esto sea todo tan obvio y evidente, y sin embargo esos putos cerdos estén campando a sus anchas sin ningún tipo de problema. El poder y el dinero, una vez más cagándose en los valores.
pingON #2 pingON
"estos nos nos los abusadores que buscáis ..... "
