Sale a la luz el interrogatorio a Ghislane Maxwell: la expareja de Epstein niega la existencia de una lista de clientes

l caso Epstein vuelve a tambalear y añadir presión al entorno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una transcripción de un interrogatorio a la que fuera la pareja del magnate Jeffrey Epstein, Ghislane Maxwell, en prisión desde 2021, ha sacado a la luz nuevos detalles sobre un caso que en los últimos meses ha aumentado la tensión en la administración republicana. Un interrogatorio revelador ya que en él Maxwell niega la existencia de la conocida como lista Epstein, en la que figurarían los nombres de los clientes del magnate, aquella
Pero entonces la famosa lista que aseguraba el hijo de Trump (entre otros muchos) no existe?
Trump Jr. escribió en 2023: “¡Muéstrennos la lista completa de clientes de Epstein ahora! ¿Por qué alguien protegería a esos canallas? ¡Háganse esta pregunta diariamente y la respuesta será muy evidente!”
www.meneame.net/story/trump-jr-2023-muestrennos-lista-clientes-epstein
El 'Lolita Express' de Epstein aterrizó al menos seis veces en España share.google/WMrnjv2AGQdao9fMV
Es increíble que esto sea todo tan obvio y evidente, y sin embargo esos putos cerdos estén campando a sus anchas sin ningún tipo de problema. El poder y el dinero, una vez más cagándose en los valores.