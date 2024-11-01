Salas vacías, músicos precarios y fondos públicos: lo que hay detrás del éxito de los macrofestivales

Los grandes festivales españoles superan sus récords de asistencia mientras reciben millones de euros en ayudas públicas y consolidan su papel central en el consumo musical. El verano ha vuelto a ser una época de éxito para los grandes festivales en España. El Arenal Sound reunió 300.000 personas, el Viña Rock tuvo 240.000 asistentes y O son do Camiño con 125.000 personas y el Sónar con más de 161.000 batieron su récord. Todos ellos fueron objeto de una campaña de boicot cultural por su vinculación con el fondo de inversiones proisraelí KKR....