Salas vacías, músicos precarios y fondos públicos: lo que hay detrás del éxito de los macrofestivales

Los grandes festivales españoles superan sus récords de asistencia mientras reciben millones de euros en ayudas públicas y consolidan su papel central en el consumo musical. El verano ha vuelto a ser una época de éxito para los grandes festivales en España. El Arenal Sound reunió 300.000 personas, el Viña Rock tuvo 240.000 asistentes y O son do Camiño con 125.000 personas y el Sónar con más de 161.000 batieron su récord. Todos ellos fueron objeto de una campaña de boicot cultural por su vinculación con el fondo de inversiones proisraelí KKR....

2 comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Nada parece haber frenado el éxito de estos festivales. En algunos casos hubo un tímido ofrecimiento para la devolución de entradas que apenas fue publicitado
asola33 #2 asola33
Una vergüenza dedicar dinero público a los festivales.
