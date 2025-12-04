La sala Bóveda de Barcelona gana en los tribunales a la 'vecina' que la denunció por ruidos pero tenía un piso turístico

Laa popular sala de conciertos y discoteca Bóveda, en el Poblenou de Barcelona, ha ganado la batalla judicial que mantenía contra un supuesto apartamento turístico. El juez concluye que el inmueble donde residía la denunciante no tiene uso legal de vivienda, sino de local comercial,(...)En la demanda, ella afirmaba sufrir ruidos desde 2021, pero durante el interrogatorio admitió que entre septiembre de 2023 y mayo de 2024 no vivía en el local, y que este que incluso fue alquilado. Además, la sobrina no se trasladó allí hasta finales de 2022.