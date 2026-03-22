El sacerdote escolapio Manel Sales admite en un documental haber abusado sexualmente de más de 20 niños en Senegal

"Bastaron unas cuantas preguntas a personas de confianza para confirmarlo", recuerda Laura –otra catalana que estaba en Casamance como cooperante–. Laura fue también quien avisó a los escolapios de lo que estaba ocurriendo. La reacción de la orden fue la siguiente: le prometieron que se harían cargo del problema –que no cuestionaron– pero también le advirtieron de que debía guardar silencio e incluso la intimidaron para asegurarse de que lo hiciera.