edición general
5 meneos
6 clics
El sacerdote escolapio Manel Sales admite en un documental haber abusado sexualmente de más de 20 niños en Senegal

El sacerdote escolapio Manel Sales admite en un documental haber abusado sexualmente de más de 20 niños en Senegal

"Bastaron unas cuantas preguntas a personas de confianza para confirmarlo", recuerda Laura –otra catalana que estaba en Casamance como cooperante–. Laura fue también quien avisó a los escolapios de lo que estaba ocurriendo. La reacción de la orden fue la siguiente: le prometieron que se harían cargo del problema –que no cuestionaron– pero también le advirtieron de que debía guardar silencio e incluso la intimidaron para asegurarse de que lo hiciera.

| etiquetas: manel sales , sacerdote , senegal , abusos sexuales , niños
4 1 0 K 73 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 73 actualidad
pepel #1 pepel
No había que ir a Senegal, en España también podía hacerlo.
1 K 33
#2 candonga1
#1 ... y con las mismas consecuencias.
0 K 19

menéame