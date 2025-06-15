Sabotaje a Nord Stream, impune

Las investigaciones sobre el sabotaje de los dos gasoductos Nord Stream quedaron en el olvido lo que genera un mal precedente sobre la destrucción deliberada de infraestructura letal en Europa, comenta investigador de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona.
| etiquetas: nordstream , sabotaje , ucrania , alemania , rusia , gas
Bueno, o quizas nunca lo encuentren
Me siento segurooooooo.
www.meneame.net/story/fiscalia-alemana-investiga-segundo-sospechoso-sa
¿Los han encontrado/detenido ya?