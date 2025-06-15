edición general
Sabotaje a Nord Stream, impune

Las investigaciones sobre el sabotaje de los dos gasoductos Nord Stream quedaron en el olvido lo que genera un mal precedente sobre la destrucción deliberada de infraestructura letal en Europa, comenta investigador de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona.

shake-it #3 shake-it
Ay si esto lo hubieran hecho los rusos o los chinos... Qué vergüenza ser europeo en estos tiempos.
zentropia #7 zentropia
#3 como los rusos cortando cables de internet, pagando saboteadores o asesinando a traidores en Europa?
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Creo que cualquier dia encuentran a un agente ucraniano que alquilando un yate por 3 duros y un traje de submarinista se cargo una infraestructura como el Nord Stream en el mar mas vigilado y controlado del mundo.

Bueno, o quizas nunca lo encuentren {0x1f608}

Me siento segurooooooo.
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
#4 Si si, si lo se. Por eso lo he dicho.

¿Los han encontrado/detenido ya? :troll:
suppiluliuma #1 suppiluliuma
Y el ataque británico a Mazalquivir, también.
#6 potatxa
nos mean encima y nos dicen que llueve
