Qué sabemos sobre los dos recibos de envíos y un pago a nombre de Aznar en los nuevos archivos publicados sobre Epstein

En enero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó nuevos documentos relacionados con el caso Epstein. En estos aparecen dos recibos de envíos a José María Aznar en 2003 y 2004 y un pago a su nombre ese mismo año a una agencia de viajes. Que aparezca su nombre en estos documentos no prueba que haya cometido ningún delito. Estas fechas son anteriores a que se empezasen a conocer los primeros datos del caso tras una denuncia en 2005.

4 comentarios
Apotropeo
Es curioso, si aparece Aznar o Trump no es prueba de nada.
Estoy seguro que de aparecer Sánchez o Zapatero la prensa , manos limpias, abogados cristianos o los caballeros de cristo, lo tratarían igual.
pepel
Eran para pagar el viaje del emérito.
meroespectador
Ese señor del que usted me habla...
fremen11
O sea que no tiene nada que ver porque las fechas son anteriores a qué descubriesen el pastel............con dos cojones
