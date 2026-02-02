Qué sabemos sobre los dos recibos de envíos y un pago a nombre de Aznar en los nuevos archivos publicados sobre Epstein

En enero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó nuevos documentos relacionados con el caso Epstein. En estos aparecen dos recibos de envíos a José María Aznar en 2003 y 2004 y un pago a su nombre ese mismo año a una agencia de viajes. Que aparezca su nombre en estos documentos no prueba que haya cometido ningún delito. Estas fechas son anteriores a que se empezasen a conocer los primeros datos del caso tras una denuncia en 2005.
| etiquetas: aznar , epstein , documentos de epstein
Estoy seguro que de aparecer Sánchez o Zapatero la prensa , manos limpias, abogados cristianos o los caballeros de cristo, lo tratarían igual.