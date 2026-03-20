Qué sabemos de que la esposa de Diosdado Cabello viajó a Madrid con "documentación sensible" sobre el poder chavista y "pidió protección internacional"

La grabación parte de un canal de YouTube llamado “Punto de Mira”, creado el 16 de febrero de 2026, que sube vídeos con afirmaciones sobre la política de Venezuela de las que no hay rastro. La supuesta presentadora de dicho canal aparece en todas las grabaciones vestida de la misma forma, lo cual puede indicar que han sido creadas con inteligencia artificial. Además, hay otras pruebas que apuntan que está generado con IA, como que las gesticulaciones de la presentadora son estáticas, su voz es monótona y en ocasiones sus ojos se difuminan...