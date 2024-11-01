edición general
Qué se sabe de Tyler Robinson, el joven de 22 años sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

El FBI identificó a Tyler Robinson, de 22 años, como el sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, según informó en una conferencia de prensa el gobernador de Utah, Spencer Cox.

CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero *
Que (presuntamente) tiene muy buena puntería.
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Según los naranjosos, que es negro, mujer, lesbiana, trans, ultraizquierdista y tiene una pizzería gay...
2 K 28
Dragstat #9 Dragstat
#2 si todo esto es verdad no les va a hacer mucha gracia.

"fue educado dentro de una familia con valores cristianos, la cual está afiliada al Partido Republicano y con un amplio apoyo al movimiento Make America Great Again (MAGA) del presidente estadounidense. Su padre además de ser excomisario es ministro, mientras que su familia cuenta con miembros dentro de Ejército estadounidense. Asimismo, varias imágenes muestran que desde pequeño fue introducido al manejo de armas"

www.posta.com.mx/internacional/revelan-identidad-de-presunto-asesino-d
johel #19 johel *
#9 Con ese tiro impecable a la garganta, un robacarteras no era.

Por otro lado recordar lo que los derechistas españoles parecen no tener claro; En usa la izquierda no existe. Para un usano un "rojo" es cualquier derechista razonable. Si no eres un ultra, eres un rojo.
CerdoJusticiero #15 CerdoJusticiero
#14 Se te ve con experiencia en hacerte el ignorante ¿sin éxito?
DDJ #18 DDJ
No ha podido asesinarlo la izquierda porque en yankilandia hay extrema derecha, derecha y derecha moderada
Edheo #13 Edheo
#10 Lo dicho... y lo más gracioso, es que te crees que das lecciones a alguien, en vez de sentir náuseas de ti mismo
parrita710 #12 parrita710
Que es un groyper seguro. Pero supongo que los fascistas no cumplirán sus amenazas e irán a por Nick Fuentes.
Concavenator #17 Concavenator
Cada oleada de clones fachas es más nauseabunda que la anterior. ¿Qué está pasando en la granja? ¿Es algún virus, degeneración neurocognitiva a causa del exceso de bilis mezclada con el líquido cefalorraquídeo, pura inercia decadente del fanático sin recursos sociales? Que alguien me explique este misterio misterioso...
johel #21 johel *
Era un tirador con un plan de huida, fuga perfecta, lo tenia todo planeado, calculador y frio... pero va con su coche, deja el arma por ahi, escribe cosas en las balas, le reconocen por su aspecto habitual y sigue dos dias despues con la misma ropa.
Todo muy coherente, menuda novela de ficcion.
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#1 otro clon recién parido que se va al ignore
Dr.Who #20 Dr.Who
#4 qué eficiencia.
Edheo #8 Edheo
#1 Has de tener bilis hasta en el lagrimal del pene, para vomitar semejante bazofia
Sandilo #6 Sandilo
Pues lo que ya nos imaginábamos, esa izquierda “democrática” y tolerante abrazando el libre debate.


En las balas que no disparó habían mensajes como “¡Oye, fascista! Agárrame!” O el “Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao”.

Ahora que vengan los comentarios de “condenó la muerte, pero…” o los “si vas diciendo X lo normal es que …

Cosas progres.
CerdoJusticiero #11 CerdoJusticiero
#6 De hecho en una bala había grabado el Capital de Karl Marx entero, en inglés por un lado y en alemán (como originalmente se publicó) por el otro.

Jaque mate, rojos.
Sandilo #14 Sandilo
#11 Si tu estrategia partidista para desmontar una realidad es hacerte el ignorante sobre el tema te recomendaría que busques otra ya que no cuela.
Eirene #16 Eirene
#6 Hace bastantes horas que eso aparece en medios usaínos como misread o misinterpreted hasta mejor aclaración.

De todos modos, en una bala sería ilegible (escribirlo, porque grabarlo comprometería el resultado), y las vainas se quedan donde está el tirador. Mucho sentido no tiene.
parrita710 #22 parrita710
#16 Lo que han dicho de las balas seguramente sea cierto. Nick Fuentes llamó a Kirk fascista, él se reconoce como nazi. Y desde entonces los groypers están en guerra con ellos. El resto son memes de internet como las flechas que son la llamada de la bomba de 500kg en el Helldivers 2.
Eirene #23 Eirene
#22 Si se dedica a pintar balas es que tiene más películas que luces.
