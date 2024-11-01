Qué se sabe de Tyler Robinson, el joven de 22 años sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

El FBI identificó a Tyler Robinson, de 22 años, como el sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, según informó en una conferencia de prensa el gobernador de Utah, Spencer Cox.
| etiquetas: charlie , kirk , asesino , freedom , robinson
"fue educado dentro de una familia con valores cristianos, la cual está afiliada al Partido Republicano y con un amplio apoyo al movimiento Make America Great Again (MAGA) del presidente estadounidense. Su padre además de ser excomisario es ministro, mientras que su familia cuenta con miembros dentro de Ejército estadounidense. Asimismo, varias imágenes muestran que desde pequeño fue introducido al manejo de armas"
www.posta.com.mx/internacional/revelan-identidad-de-presunto-asesino-d
Por otro lado recordar lo que los derechistas españoles parecen no tener claro; En usa la izquierda no existe. Para un usano un "rojo" es cualquier derechista razonable. Si no eres un ultra, eres un rojo.
Todo muy coherente, menuda novela de ficcion.
En las balas que no disparó habían mensajes como “¡Oye, fascista! Agárrame!” O el “Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao”.
Ahora que vengan los comentarios de “condenó la muerte, pero…” o los “si vas diciendo X lo normal es que …”
Cosas progres.
Jaque mate, rojos.
De todos modos, en una bala sería ilegible (escribirlo, porque grabarlo comprometería el resultado), y las vainas se quedan donde está el tirador. Mucho sentido no tiene.