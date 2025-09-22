edición general
Sabadell considera que la oferta de BBVA es “mala” a pesar de la mejora del 10%: “Es peor incluso que la original”

El consejero delegado del banco catalán, César González-Bueno, ha afirmado que la nueva propuesta de la entidad vasca no satisface a los accionistas. La mejora de un 10% en la oferta pública de adquisición (OPA) planteada por BBVA a Sabadell no ha convencido a la dirección del banco catalán, que sigue considerando la propuesta como “mala”. Así la ha calificado este lunes el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, quien ha insistido en que el reajuste en el precio no es suficientemente atractivo para los accionistas ni mejora las..

etiquetas: bbva , opa sabadell , oferta mas del 10% , es peor que la original
actualidad
6 comentarios
actualidad
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Y los millones que lleva gastados el BBVA con esa Opa, adivina como no salga adelante quien los pagara, sus clientes con el cobro de comisiones leoninas, si sale también serán los empleados del Sabadell y clientes de los dos bancos los que pagaran con creces ese desembolso.
1 K 31
obmultimedia #5 obmultimedia
#4 Banco Sabadell esta mejor que nunca y los accionistas no van a vender.
0 K 11
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#5 Por mi parte me alegraría por los trabajadores, clientes del Sabadell y que haya competencia entre bancos, por otro lado como cliente del BBVA se que lo vamos a pagar pero bien esa OPA si falla
0 K 20
#1 ombresaco
¿Es mi escasa comprensión, o las dos frases del titular "es mala a pesar de la mejora" y "es peor que la original" son contradictorias?
0 K 11
hazardum #2 hazardum *
#1 Hubo una propuesta original inicial, que no se acepto entiendo porque no se acepto la OPA en si misma, luego tuvo que decidir la administración.

Entonces ahora que ya se podría hacer, se hizo otra segunda propuesta, que era mala, por lo que se ha mejorado un 10% el precio, pero incluso con esa mejora, es peor que la original inicial.
2 K 29
obmultimedia #3 obmultimedia
#2 Lo que no te cuentan es que no es un canje de acciones, es vender y comprar por lo que Hacienda llama a tu puerta palmando dinero,
1 K 18

