Sabadell considera que la oferta de BBVA es “mala” a pesar de la mejora del 10%: “Es peor incluso que la original”

El consejero delegado del banco catalán, César González-Bueno, ha afirmado que la nueva propuesta de la entidad vasca no satisface a los accionistas. La mejora de un 10% en la oferta pública de adquisición (OPA) planteada por BBVA a Sabadell no ha convencido a la dirección del banco catalán, que sigue considerando la propuesta como “mala”. Así la ha calificado este lunes el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, quien ha insistido en que el reajuste en el precio no es suficientemente atractivo para los accionistas ni mejora las..