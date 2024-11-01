U.S.A. actúa como «juez, jurado y verdugo» con los ataques a barcos venezolanos y mata al menos a 14 [en]  

«Un ejemplo claro de histrionismo político, de provocación, en un esfuerzo continuado por cambiar el régimen. La estrategia de usar a los militares para prohibir el narcotráfico ha fracasado en México, en Colombia, allá donde EEUU lo ha aplicado», dice el historiador venezolano Miguel Tinker Salas, quien agrega que la administración Trump "engaña al público al decir sin pruebas que eran narcotraficantes". Dice que este intento de fabricar una crisis en Venezuela le recuerda al período de la guerra de Estados Unidos contra Irak.