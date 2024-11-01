edición general
Ryanair baraja ubicar en Sevilla su centro europeo de reparación de motores con 500 millones de inversión

El proyecto de la aerolínea irlandesa, que ultima negociaciones con la Junta y el Ayuntamiento de la capital, generaría 600 empleos de alta cualificación

Alakrán_
Buenas noticias! Sevilla continúa concentrando industria aeronáutica.
Don_Pixote
#1 aunque se a costa de un pirata como el de Ryanair, me alegro
#4 mam23
Conociendo al personaje diría que hay una financiación publica por medio.
angelitoMagno
#4 Si está negociando con la Junta y el Ayuntamiento, pues seguro.
