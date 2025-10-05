edición general
Ryan Roslansky, CEO de LinkedIn: "Pronto, los mejores trabajos no pertenecerán a quienes vayan a las mejores universidades"

En la sede de Microsoft en San Francisco, el máximo dirigente de LinkedIn ha dado su opinión sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo

Javi_Pina #2 Javi_Pina
Siempre han pertenecido a las mejores familias
pip #1 pip
Es muy cansino todo esto. Para "dominar la IA" precisamente tienes que ser experto en el campo en el que pretendes aplicarla. Es tremendamente estúpido pensar una persona sin formación+IA puede competir contra un experto+IA.
#3 Eukherio *
#1 Ya, pero lo que mejor vende la IA es decir que te permite hacer de todo y hablar de todo sin tener ni puta idea de nada, con lo que no pueden ser demasiado sinceros con el discurso. Si no sabes japonés y usas la IA para traducir del japonés vas a ser completamente incapaz de corregir nada, ni de detectar errores, con lo que no vas a poder aportar nada a esa tarea por mucho que quieras.
pip #7 pip
#3 de hecho se da la paradoja de que cuanto mejor es la IA, mejor tiene que ser el humano que la supervise, así que es justo lo contrario de lo que dice este señor: cada vez hacen falta más conocimientos porque la "baseline" (lo que todos pueden hacer, porque todos tienen IA) ya parte de un cierto nivel.

Llevado a tu ejemplo, hay que saber japonés de cojones de bien para corregir a la IA.
#6 XXguiriXX
#1 Es como ese chiste de Dilbert donde su jefe le sugiere usar “agile” para sacar las cosas más rápido xD
#8 sportz_yugoslavs
El CEO de la mierda como piano que es LinkedIn que no sirve para nada, que tiene un algoritmo que no vale ni para cagar, dando consejos de futuro.

Ay ay ay
pip #10 pip
#8 Linkedin ya se parece mucho a Facebook, pero con un barniz "profesional" que hace que todos los post tengan ese tonillo cansino de couching que aburre a Cristo.
#5 Marisadoro
Como el rey entonces.
#9 XXguiriXX
Los mejores trabajos no pertenecerán a quienes vayan a las mejores universidades

A continuación anunció la academia LinkedIn en línea, 100% remota xD
Andreham #4 Andreham
Tiene razón, esa gente ya no necesitará trabajar.
