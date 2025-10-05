·
12478
clics
Albert Camus, Soto Ivars y la autoconciencia de la maldad
7070
clics
Una a oda al self-hosting
5074
clics
Agente del ICE rocía spray pimienta sobre la válvula de respiración de un disfraz (Eng)
4415
clics
Las bailarinas Ouled Naïl: impresionantes fotografías de las mujeres nómadas que cautivaron el desierto [ENG]
3934
clics
Juanma López Iturriaga cae en la estafa del teléfono roto: “Papá, necesito 9.811 euros”
más votadas
420
Cultura dejará de contratar el software israelí que usa la Biblioteca Nacional
349
Que este software del Gobierno cántabro fuera secreto sólo favorecía a una empresa. Un hacker ha ganado la batalla política y legal
439
Qué dice el informe sobre residencias que ha vetado Ayuso en la Asamblea de Madrid
322
Si hablas Español pueden detenerte en EE.UU los agentes del ICE
320
El negocio de las mamografías
publicadas
en cola
3
meneos
14
clics
Ryan Roslansky, CEO de LinkedIn: "Pronto, los mejores trabajos no pertenecerán a quienes vayan a las mejores universidades"
En la sede de Microsoft en San Francisco, el máximo dirigente de LinkedIn ha dado su opinión sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo
etiquetas:
ryan
roslansky
linkedin
trabajos
universidad
3
0
0
44
tecnología
10 comentarios
3
0
0
44
tecnología
Comentarios destacados:
#2
Javi_Pina
Siempre han pertenecido a las mejores familias
7
92
#1
pip
Es muy cansino todo esto. Para "dominar la IA" precisamente tienes que ser experto en el campo en el que pretendes aplicarla. Es tremendamente estúpido pensar una persona sin formación+IA puede competir contra un experto+IA.
2
34
#3
Eukherio
#1
Ya, pero lo que mejor vende la IA es decir que te permite hacer de todo y hablar de todo sin tener ni puta idea de nada, con lo que no pueden ser demasiado sinceros con el discurso. Si no sabes japonés y usas la IA para traducir del japonés vas a ser completamente incapaz de corregir nada, ni de detectar errores, con lo que no vas a poder aportar nada a esa tarea por mucho que quieras.
1
20
#7
pip
#3
de hecho se da la paradoja de que cuanto mejor es la IA, mejor tiene que ser el humano que la supervise, así que es justo lo contrario de lo que dice este señor: cada vez hacen falta más conocimientos porque la "baseline" (lo que todos pueden hacer, porque todos tienen IA) ya parte de un cierto nivel.
Llevado a tu ejemplo, hay que saber japonés de cojones de bien para corregir a la IA.
1
22
#6
XXguiriXX
#1
Es como ese chiste de Dilbert donde su jefe le sugiere usar “agile” para sacar las cosas más rápido
1
24
#8
sportz_yugoslavs
El CEO de la mierda como piano que es LinkedIn que no sirve para nada, que tiene un algoritmo que no vale ni para cagar, dando consejos de futuro.
Ay ay ay
1
21
#10
pip
#8
Linkedin ya se parece mucho a Facebook, pero con un barniz "profesional" que hace que todos los post tengan ese tonillo cansino de couching que aburre a Cristo.
0
12
#5
Marisadoro
Como el rey entonces.
0
K
#9
XXguiriXX
Los mejores trabajos no pertenecerán a quienes vayan a las mejores universidades
A continuación anunció la academia LinkedIn en línea, 100% remota
0
12
#4
Andreham
Tiene razón, esa gente ya no necesitará trabajar.
0
8
