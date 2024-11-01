edición general
Rutte confirma que Rusia sobrevuela a países de la OTAN: "Sus misiles sólo tardan cinco minutos más en llegar a Madrid que a Tallin"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha revelado este viernes en Bruselas que Rusia ha sobrevolado en varias ocasiones países de la Alianza, y ha advertido a las naciones más occidentales del continente, explícitamente a España, que está bajo el alcance de los misiles rusos. Rutte ha explicado que el incidente protagonizado esta semana por drones rusos invadiendo el espacio aéreo polaco "no es un hecho aislado", y ha desvelado que se han producido hechos similares en países como Rumanía, Letonia, Lituania o Estonia.

karakol
Que no pare la campaña de miedo para aumentar el presupuesto.

explícitamente a España

El perrito ya ha recibido las órdenes de Washington para meter presión a España por no plegarse a llegar al 5%.
satchafunkilus
¿Y que pasa, que si le ponemos el culo a Trump y a la OTAN y pagamos lo que nos pidan los misiles rusos van a tardar mas o como va eso?
Torrezzno
Metiendo miedo, el 101 del político
drstrangelove
Han decidido que hay que gastar el 5% en armamento y van a meter el miedo que haga falta para que ocurra.

Yo iría mirando acciones de empresas armamentísticas.
aupaatu
Pedro bajat los pantalones que viene el lobo.
Son como niños asustaviejas.
casicasi
Está pidiendo un Mangioni a gritos.
chavi
En realidad están llegando a la vez.

Menudo imbécil
ummon
Esto... Y los misiles de USA, cuanto tardan?
A mi inspira la misma confianza Putin que Trump.
BurraPeideira_
#10 Y Alemania militarizándose de nuevo...
Es un grave error permitirlo.
Don_Pixote
En Madrid están los mejores objetivos
BurraPeideira_
Sería poético firmar un convenio con Rusia para mandar a estos mierdas a un gulag a Siberia.
ieicaonvas
Este aprendiz de nazi nos va a llevar a problemas. Saquenlo ya de esa poltrona.

:troll:
