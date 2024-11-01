Rutte confirma que Rusia sobrevuela a países de la OTAN: "Sus misiles sólo tardan cinco minutos más en llegar a Madrid que a Tallin"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha revelado este viernes en Bruselas que Rusia ha sobrevolado en varias ocasiones países de la Alianza, y ha advertido a las naciones más occidentales del continente, explícitamente a España, que está bajo el alcance de los misiles rusos. Rutte ha explicado que el incidente protagonizado esta semana por drones rusos invadiendo el espacio aéreo polaco "no es un hecho aislado", y ha desvelado que se han producido hechos similares en países como Rumanía, Letonia, Lituania o Estonia.